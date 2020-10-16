"Метинвест" подписал меморандум о сотрудничестве с Мариуполем на 6 лет по совместному развитию городских программ

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" в рамках продолжения социально-экономического партнерства Мариуполя и расположенных в городе предприятий группы - меткомбината "Азовсталь" и Мариупольского меткомбината (ММК) им. Ильича -- подписала меморандум о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя еще на 6 лет.

"Это наши люди, и мы хотим, чтоб они жили в комфортном городе. За десять лет мы направили 850 млн грн социальных инвестиций в Мариуполь. Мы ни разу не отказались от взятых обязательств, несмотря на напряженное время, войну, экономические кризисы и пандемию", -- приводятся в релизе компании в пятницу слова генерального директорп "Метинвеста" Юрия Рыженкова.

По его словам, компания выделяла дополнительное финансирование в критических условиях, так как для ее акционеров развитие городов не менее важно, чем модернизация предприятий.

Рыженков подчеркнул, что бизнес не может жить отдельной от города жизнью, тем более, когда это градообразующие предприятия, на которых работает порядка 30% трудоспособного населения.

В свою очередь городской голова Мариуполя Вадим Бойченко уточнил, что партнерская поддержка "Метинвеста" уже помогла муниципалитету реализовать немало важных для города и для его жителей проектов: от комфортных парков и скверов, современных пространств для молодежи и центров административных услуг до установки необходимых сегодня кислородных постов и отремонтированных больниц.

"Когда есть такая синергия бизнеса и муниципалитета, появляется уверенность, что мы реализуем все запланированные проекты, повысив уровень медицины и образования, улучшим инфраструктуру и сделаем Мариуполь более комфортным для горожан", - отметил мэр.

"Метинвест" заявляет, что для компании важен качественный результат такого сотрудничества, поэтому группа первой в Украине начала внедрять подход устойчивого развития городов: от системных ежегодных программ социального партнерства десять лет назад до реализации долгосрочных и комплексных проектов в Мариуполе с 2015 года. В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве вместе с муниципалитетом компания намерена принимать участие в реализации программ "Больше чем забота", "Больше чем сталь" и "Больше чем мечта".

Согласно релизу, некоторые проекты здравоохранения по программе "Больше чем забота" уже завершены (капремонт второго детского инфекционного отделения горбольницы №4) или находятся в стадии реализации (первое отделение и баклаборатория). Также в проекты программы вошли создание коммунальных лабораторного и диагностического центров, реконструкция инфекционного отделения горбольницы №1 и капремонт эндокринного отделения горбольницы №4.

По программе "Больше чем сталь" запланировано строительство четырех объектов со стальным каркасом, первый из них уже готов -- выполнена реконструкция городского пирса. Кроме того, будут построены два жилых дома со стальным каркасом и центр административных и социальных услуг в Центральном районе Мариуполя. По мнению "Метинвеста", стальное строительство - наиболее перспективное направление в современных мировых практиках, так как многоэтажные сооружения возводятся за короткий промежуток времени, могут быть любых конструкций и модификаций, практичны и надежны в эксплуатации.

В пресс-релизе напоминается, что в Мариуполе уже в следующем году построят первый стальной дом, для возведения которого понадобится около 300 тонн металла, который произведут на меткомбинатах "Азовсталь" и имени Ильича группы "Метинвнест". Стены будут выполнены из железобетона, что позволит выполнять строительно-монтажные работы в сжатые сроки.

В программу "Больше чем мечта" вошел комплекс проектов, позволяющих вдохнуть новые смыслы в понятие зеленого и процветающего города, отмечается в релизе. Это двухэтапная реконструкция парка имени Гурова, реконструкция площади Свободы, Левобережной набережной, Песчаного пляжа и аллеи "Якорь". Работы по обновлению площади Свободы уже завершены: ко Дню города на ней появилась ультрасовременная система для проведения визуальных шоу в виде голубей, которую подарила группа.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".