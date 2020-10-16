Экономика

18:35 16.10.2020

Бизнес остерегается повторного локдауна

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Бизнес остерегается повторного локдауна

Локдаун не остановит статистику заболеваемости, однако усугубит кризисные явления в экономике, полагает исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Катерина Глазкова.

"Полный локдаун - это не вариант. Это не остановит статистику заболеваемости, однако еще больше убьет экономику, которая и так лежит на лопатках. Многие малые и микробизнесы уже закрились", - сказала Глазкова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вместо этого государство должно продемонстрировать большую эффективность, полагает она.

"В школах покупка масок и антисептиков легла на плечи родителей, средства индивидуальной защиты для сотрудников, дезинфекторы возложена на плечи бизнеса. У нас огромный "ковидный фонд". На что он тратится? На дороги. Это важно, но сейчас другие приоритеты - больницы и медицина Нужно обеспечить бесплатный доступ людей к средствам индивидуальной защиты (маски, дезинфицирующие средства) в местах общего пользования, общественном транспорте и остановках общественного транспорта. Это поможет снизить распространение заболевания", - отметила она.

К тому же, по ее мнению, полиция должна более строго следить за соблюдением масочного режима в местах скопления людей.

"Нельзя просто закрыть предприятия и производства и решить проблему. Бизнес сам заинтересован в здоровье своих сотрудников - рандомно тестирует их, налаживает процессы в соответствии с правилами", - подчеркнула Глазкова.

Аналогичное мнение высказали в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

"Большое количество бизнеса до сих пор тяжело приходит в себя после первой волны локдауну. Повторное его введение заставит предпринимателей "затянуть пояса" еще сильнее. И если для крупных компаний это будет означать отказ от развития и долговременную стагнацию, то для малого бизнеса - это вопрос выживания. Поэтому бизнес надеется, что второй раз жесткие ограничительные меры все же не будут введены", - прокомментировала исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.

Кроме того, вводя определенные правила и ограничения, стоит прилагать усилия и к качественному контролю их соблюдения, в противном случае, правил и ограничений может быть множество, однако, они так и не принесут ожидаемых последствий, подчеркнули в ЕБА.

Теги: #суп #коронавірус #бизнес
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