Экономика

18:17 16.10.2020

Нефть дешевеет на опасениях из-за новых локдаунов, Brent - $42,92 за баррель

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Нефть дешевеет на опасениях из-за новых локдаунов, Brent - $42,92 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса, которая привела к новым карантинным мерам в ряде стран.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:44 КВ в пятницу составляет $42,92 за баррель, что на $0,24 (0,56%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,14 (0,34%) - до $40,82 за баррель.

Стоимость обоих контрактов слабо изменилась по сравнению с началом недели.

Дополнительные карантинные меры на этой неделе были введены, в частности, в Германии, Франции и Великобритании.

"Рынок обеспокоен тем, как новые карантинные меры в Европе отразятся на спросе, - считает Маршал Джиттлер из BDSwiss Group, которого цитирует MarketWatch. - Данные о передвижениях свидетельствуют, что поездки в Европе достигли лишь 60% от уровня до пандемии и могут опять пострадать из-за введения ограничений на собрания в некоторых европейских странах".

Тем временем количество новых случаев заражения коронавирусом в США впервые более чем за два месяца превысило 60 тыс., пишет The Wall Street Journal. По данным университета Джона Хопкинса, в четверг в США было зарегистрировано более 63 тыс. новых случаев, а общее количество зараженных с начала пандемии приблизилось к 8 млн. В ряде штатов, включая Огайо, Висконсин, Мичиган и Индиану, было выявлено рекордное количество новых случаев.

"Не слишком далекие воспоминания об отрицательных нефтяных ценах все еще дают о себе знать трейдерам, поскольку угроза еще одного сбоя в цепочке поставок растет по экспоненте вместе с ожиданиями введения новых локдаунов в США", - отмечают аналитики Sevens Report Research.

Помимо этого, согласно опубликованным в пятницу данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение было отмечено впервые за 5 месяцев. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Ранее на этой неделе нефтяные цены поддержали сообщения о переговорах президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.

Трейдеры ожидают заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое запланировано на 19 октября.

"Мы ожидаем, что на заседании в понедельник будут сделаны решительные заявления о компенсациях за несоблюдение сделки", - отмечает аналитик Rystad Energy Паола Родригез Масиу.

Теги: #нефть
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