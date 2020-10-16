Экономика

17:48 16.10.2020

Просьбу о снятии российских санкций с украинских машзаводов инициировала ассоциация "Укрмашстрой"

2 мин читать
Просьбу о снятии российских санкций с украинских машзаводов инициировала ассоциация "Укрмашстрой"

Инициатива о возможности снятия Россией санкций и допуска на российский рынок продукции некоторых машиностроительных предприятий Украины, ориентированных на экспорт в РФ, исходила от ассоциации "Лига машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в руководстве Барского машиностроительного завода (Бар Винницкой обл.).

"Насколько нам известно, в списке заводов сельхозмашиностроения, которые сформировала ассоциация для этого обращения, было 24 предприятия. Каким критерием руководствовались в РФ для снятия санкций с нашего завода и компании "Брацлав", трудно предположить. Возможно, мы в начале списка", - отметили агентству на предприятии.

Собеседник агентства сообщил, что сейчас в ассортименте завода - 48 ед. оборудования для пищевой и консервной промышленности, а в РФ поставлялись газовые котлы (до введения санкций - 50% всех продаж) и оборудование для производства сушек.

Группа компаний "Брацлав" (Немиров Винницкой обл.) занимается разработкой и внедрением комплексных решений для животноводства и сельского хозяйства. В компании не ответили на запрос агентства о доле поставок продукции на рынок РФ до введения санкций и ситуации на сегодня.

Как сообщалось, помимо двух сельхозмашиностроительных заводов, Россия согласилась снять санкции с украинского производителя картона и гофротары Рубежанского картонно-тарного комбината (Луганская обл.)

По предположению источника на рынке, высказанном агентству, лоббировать снятие санкций с этого комбината могли народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко или Юлий Иоффе. В то же время официальная информация на этот счет отсутствует.

По информации ассоциации "УкрПапир", речь идет об экспорте в Россию картона немелованного по коду УКТЗЕД 48.05.

"Согласно статистике, еще в 2018 году экспорт такого картона составлял 183,8 тыс. тоннн, в т.ч. в РФ - 72,9 тыс. тонн, а уже в 2019 году общий экспорт составил 100,0 тыс. тонн, (в РФ - 0 тонн), за шесть месяцев 2020 года из общего экспорта в размере 43,7 тыс.тонн в Россию поставок не было", - сообщили в ассоциации.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 15 октября согласился с предложением главы правительства Михаилом Мишустиным в качестве "жеста доброй воли" снять санкции и допустить на российской рынок украинские компании "Брацлав", Барский машзавод и Рубежанский КТК.

Выступая на встрече президента с членами правительства, Мишустин напомнил, что по поручению Путина обсуждал с сопредседателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком просьбу украинских промышленников о возможности открытия доступа на российский рынок некоторым предприятиям, ориентированным на экспорт и в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры после введения Украиной санкций против РФ.

Теги: #рф #украина #предприятия #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 16.10.2020
Украина в 2020г стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе - Euromonitor International

Украина в 2020г стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе - Euromonitor International

16:39 16.10.2020
ЕС призывает РФ продолжить переговоры с Австралией и Нидерландами по МН17

ЕС призывает РФ продолжить переговоры с Австралией и Нидерландами по МН17

11:50 16.10.2020
Глава МИД Великобритании обеспокоен сообщениями о распространении Россией дезинформации о британской вакцине

Глава МИД Великобритании обеспокоен сообщениями о распространении Россией дезинформации о британской вакцине

11:40 16.10.2020
Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

19:12 15.10.2020
Новое эпидзонирование с 19 октября: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов - в "красной" зоне

Новое эпидзонирование с 19 октября: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов - в "красной" зоне

18:38 15.10.2020
Выход РФ из консультаций по МН-17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло в небе над Донбассом - Кулеба

Выход РФ из консультаций по МН-17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло в небе над Донбассом - Кулеба

15:35 15.10.2020
Бывшему сотруднику ЦРУ Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок - источник

Бывшему сотруднику ЦРУ Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок - источник

14:53 15.10.2020
Украинские производители готовы запустить выпуск вакцин по календарю прививок – Степанов

Украинские производители готовы запустить выпуск вакцин по календарю прививок – Степанов

14:52 15.10.2020
Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против ряда российских должностных лиц по "делу Навального"

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против ряда российских должностных лиц по "делу Навального"

14:46 15.10.2020
Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против российского бизнесмена Пригожина

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против российского бизнесмена Пригожина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих заместителей

Предприятия "Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

Тигипко планирует вывести ПИБ с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк

Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "B (EXP)"

"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов

ПОСЛЕДНЕЕ

Бизнес сохраняет ожидания по росту инфляции и девальвации гривни – опрос НБУ

Секретариат Энергосообщества зарегистрировал заявление АПЭ по поводу ценового демпинга "Нафтогаза"

"Украэрорух" ведет переговоры с авиакомпаниями по возобновлению полетов по 6 воздушным трассам в акватории Черного моря

Передачу земли из государственной в коммунальную собственность громад нужно подкрепить законом – экс-министр экономики

"KPMG Украина" подготовит к приватизации бывший завод "Большевик"

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих заместителей

Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

Совет НБУ отменил заседание в пятницу

Нефть дешевеет на тревогах по поводу второй волны коронавируса, Brent - $42,73 за баррель

Предприятия "Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА