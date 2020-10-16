Просьбу о снятии российских санкций с украинских машзаводов инициировала ассоциация "Укрмашстрой"

Инициатива о возможности снятия Россией санкций и допуска на российский рынок продукции некоторых машиностроительных предприятий Украины, ориентированных на экспорт в РФ, исходила от ассоциации "Лига машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в руководстве Барского машиностроительного завода (Бар Винницкой обл.).

"Насколько нам известно, в списке заводов сельхозмашиностроения, которые сформировала ассоциация для этого обращения, было 24 предприятия. Каким критерием руководствовались в РФ для снятия санкций с нашего завода и компании "Брацлав", трудно предположить. Возможно, мы в начале списка", - отметили агентству на предприятии.

Собеседник агентства сообщил, что сейчас в ассортименте завода - 48 ед. оборудования для пищевой и консервной промышленности, а в РФ поставлялись газовые котлы (до введения санкций - 50% всех продаж) и оборудование для производства сушек.

Группа компаний "Брацлав" (Немиров Винницкой обл.) занимается разработкой и внедрением комплексных решений для животноводства и сельского хозяйства. В компании не ответили на запрос агентства о доле поставок продукции на рынок РФ до введения санкций и ситуации на сегодня.

Как сообщалось, помимо двух сельхозмашиностроительных заводов, Россия согласилась снять санкции с украинского производителя картона и гофротары Рубежанского картонно-тарного комбината (Луганская обл.)

По предположению источника на рынке, высказанном агентству, лоббировать снятие санкций с этого комбината могли народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко или Юлий Иоффе. В то же время официальная информация на этот счет отсутствует.

По информации ассоциации "УкрПапир", речь идет об экспорте в Россию картона немелованного по коду УКТЗЕД 48.05.

"Согласно статистике, еще в 2018 году экспорт такого картона составлял 183,8 тыс. тоннн, в т.ч. в РФ - 72,9 тыс. тонн, а уже в 2019 году общий экспорт составил 100,0 тыс. тонн, (в РФ - 0 тонн), за шесть месяцев 2020 года из общего экспорта в размере 43,7 тыс.тонн в Россию поставок не было", - сообщили в ассоциации.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 15 октября согласился с предложением главы правительства Михаилом Мишустиным в качестве "жеста доброй воли" снять санкции и допустить на российской рынок украинские компании "Брацлав", Барский машзавод и Рубежанский КТК.

Выступая на встрече президента с членами правительства, Мишустин напомнил, что по поручению Путина обсуждал с сопредседателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком просьбу украинских промышленников о возможности открытия доступа на российский рынок некоторым предприятиям, ориентированным на экспорт и в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры после введения Украиной санкций против РФ.