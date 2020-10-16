Экономика

15:17 16.10.2020

Передачу земли из государственной в коммунальную собственность громад нужно подкрепить законом – экс-министр экономики

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Передачу земли из государственной в коммунальную собственность громад нужно подкрепить законом – экс-министр экономики

Передачу государственных сельхозземель в коммунальную собственность громад необходимо подкрепить законом, полагает экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, бывший замглавы Совета НБУ и почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов.

"Землю передали указом президента. А желательно еще подтвердить законом. Потому что указ можно отменить. И так как формально указ не передает землю, а "указывает" активизировать работу по передаче. Отменить указ может этот президент или следующий. А закон отменить гораздо сложнее. И законом можно четко прописать, что передается, кому и когда. Поэтому теперь нужно же принять законопроект №2194, который есть в Раде", - написал он на своей странице в Facebook.

Милованов указал, что в целом поддерживает решение о передаче земель, однако обратил внимание на то, что в указе президента не закреплена обнародованная публично Зеленским цифра в 2 млн га земель, которые планируется передать ОТГ.

"Откуда цифра 2 млн га? В указе ее нет. А в публичных заявлениях есть. Это оценка объема земли, которую передадут в коммунальную собственность. Но почему 2 млн, а не скажем 7 млн или 10 млн га. Публично говорили, что государство обладает между 7 и 10 млн га. Я такие цифры озвучивал, когда был министром. Такие данные мне давали аналитические службы. Оказалось, что той земли давно нет. Что ее давно безвозмездно (читай за взятки) раздали частным лицами (читай разворовали). И осталось менее 3 млн га. Всего в Украине 33 млн га сельхозземли. То есть, на сегодня у государства менее 10%", - заметил экс-министр экономики.

В свою очередь глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко отметил, что после передачи земли громадам у государства в собственности останется 750 тыс. га, которые обрабатывают 1166 государственных предприятий и учреждений по всей стране.

Как написал Лещенко в Facebook, для него лично неожиданностью стало количество земель у пенитенциарной службы.

Так, распределение земель сельскохозяйственного назначения между госведомствами выглядит следующим образом: Национальная академия аграрных наук - 354 тыс. га, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства - 178 тыс. га, Министерство образования и науки - 77 тыс. га, Министерство обороны - 42 тыс. га, Государственная пенитенциарная служба Украины (Министерство юстиции) - 35 тыс. га, Гослесагентство - 21 тыс. га, Фонд государственного имущества - 14 тыс. га и Госводагентство - 2,5 тыс. га.

Теги: #земля #собственность #милованов
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