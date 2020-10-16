Экономика

15:13 16.10.2020

"KPMG Украина" подготовит к приватизации бывший завод "Большевик"

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"KPMG Украина" подготовит к приватизации бывший завод "Большевик"

Консультационная фирма "KPMG Украина" стала победителем конкурса по отбору советника по подготовке к приватизации и продаже 100% уставного капитала АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – "Завод "Большевик", оба - Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Фонда госимущества (ФГИ) Украины.

"Победителем стала компания "КПМГ Украина". Всего было три заявки. КПМГ выиграла, так как набрала наибольшее количество балов. Договор с КПМГ уже подписан. Готовятся документы для согласования советника по приватизации Кабмином", - сообщили агентству в пресс-службе.

Как сообщалось, в конце сентября 2020 года глава ФГИ Дмитрий Сенниченко сказал, что завод "Большевик" вошел в сформированный Фондом список объектов для приватизации на следующий год.

По информации на сайте ФГИ, конкурс по отбору советника по приватизации был объявлен в августе текущего года. При этом конкурсная комиссия приняла ряд решений для успешного процесса приватизации этого актива.

"Несмотря на сопротивление, попытки отчуждения рейдерскими способами имущества и политическое давление - мы двигаем приватизацию вперед. На прозрачном конкурсе будет отобран советник, который качественно подготовит объект приватизации для привлечения инвестора", - цитировала тогда пресс-служба главу ФГИ Сенниченко.

Находящийся в госсобственности "Большевик" основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 получило название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик", которое в 1994 году стало ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018 года переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

Согласно отчету предприятия на его сайте, в январе-июне 2020 года оно получило почти 6 млн грн чистого убытка против 8,9 млн грн в первом полугодии 2019 года, чистый доход вырос на 21,8% - до 59,43 млн грн. На 1 июля текущего года на заводе работало 315 чел.

Стоимость активов АО "ПКМЗ" на конец 2019 года составляла 370,68 млн грн.

По информации на сайте завода, по решению набсовета АО "ПКМЗ" с 27 июля текущего года обязанности главы правления временно исполняет первый заместитель Сергей Бондарчук.

KPMG, согласно информации на его сайте, работает в Украине c 1992 года, предоставляет аудиторские, налогово-юридические, консультационные услуги, и услуги форензик.

Согласно госреестру, в стране зарегистрированы ООО "КПМГ-Украина", на 100% подконтрольное британской KPMGLimited, и ЧАО "КПМГ Аудит", в котором "КПМГ-Украина" владеет 30%, а 46,0169% принадлежит Анне Пархоменко и 23,9831% – Андрею Цымбалу.

Теги: #киев #приватизация #недвижимость #большевик
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