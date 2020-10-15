Экономика

19:29 15.10.2020

Профильный комитет Рады предлагает ограничить применение "деловой цели" и уточнить другие нормы скандального "законопроекта №1210"

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Профильный комитет Рады предлагает ограничить применение "деловой цели" и уточнить другие нормы скандального "законопроекта №1210"

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике предлагает ограничить применение определения "деловой цели" и применять его в рамках трансфертного ценообразования (ТЦО) и для корректировок по оффшорным юрисдикциям с 2022 года.

Как сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Телеграм-канале в четверг, соответствующие нормы предложены в обновленном законопроекте №4065 с поправками к нормам, которые устанавливает закон №466 ("законопроект №1210").

Помимо этого, предлагаются переходные положения об учете и налогообложению нерезидентов через их постоянные представительства - до 2021 года будут действовать "старые правила", добавил Гетманцев.

Обновленный законопроект, текст которого пока отсутствует на парламентском сайте, также содержит предложение уточнить нормы "тонкой" капитализации, а также перенести применение правил "места эффективного управления" на 2022 год, указал глава комитета.

Законопроект также предлагает отсрочить налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК) с 2021 на 2022 год, в результате чего будет продлен льготный период ликвидации таких компаний.

"Также уточнено, что информация по КИК, полученная в первые два года отчетности, не может быть использована как доказательство по криминальным делам, и отменено требование подачи первичных документов при подаче отчетности в рамках ТЦО по КИК", - добавил Гетманцев, тезисно излагая предлагаемые в законопроекте нормы.

Законопроект также предлагает до 2021 года установить переходной период для распорядителей акцизных складов, чтобы те оборудовали склады расходомерами-счетчиками и уровнемерами-счетчиками и зарегистрировали их в соответствующем реестре.

"Предоставляется субъектам хозяйствования, которые осуществляют ввоз на таможенную территорию Украины или реализацию топлива или метанола, право единовременно до 31 декабря 2020 (включительно) без уплаты акцизного налога подать заявку на пополнение объемов остатка горючего в системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового по состоянию на 23 мая 2020 года по каждому коду топлива согласно УКТ ВЭД и каждым акцизным складом/акцизным складом передвижным, в случае дальнейшего использования указанного в этом пункте топлива исключительно для собственного потребления и промышленной переработки", - отметил Гетманцев.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 21 мая подписал скандальный закон с поправками в Налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов и устранении технических несогласованностей в налоговом законодательстве, принятый 16 января этого года. Вместе с тем он указал на необходимость подготовить законопроект с поправками в этот закон. По итогам консультаций с бизнесом и другими стейкхолдерами был разработан и принят Верховной Радой закон с изменениями ряда норм, однако в процессе обсуждения в парламенте ряд поправок, на которых настаивал бизнес, не получили поддержку депутатов.

Теги: #налоги #законотворчество
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