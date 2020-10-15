Protec Development планирует запустить офисно-логистический комплекс Protec Zymna Voda во Львове в III кв.-2020

Компания Protec Development, входящая в холдинг Protec (Львов), планирует запустить первую очередь офисно-логистического комплекса Protec Zymna Voda площадью 73 тыс. кв. м на Кольцевой дороге во Львове в третьем квартале 2020 года.

"В третьем квартале 2020 года к введению в эксплуатацию ожидается первая очередь офисно-логистического комплекса Protec Zymna Voda (73 тыс. кв. м). Общая площадь проекта, по данным девелопера, составит около 100 тыс. кв. м. Таким образом, это будет крупнейший объект складской недвижимости в Западной Украине", – говорится в пресс-релизе Colliers International (Украина).

По данным официального сайта проекта, большую часть комплекса класса "А+" занимают средне- и низкотемпературные склады. Площадь сухих складов - 42 тыс. кв. м, холодильных – 21 тыс. кв. м.

Офисные и бытовые помещения займут площадь в 10 тыс. кв. м. Инфраструктура комплекса также предусматривает размещение паркинга для легкового и крупногабаритного транспорта на 300 машиномест.

Согласно информации на сайте офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, комплекс возводится на земельном участке частной собственности площадью 23,5 га.

Protec Development занимается строительством складской и производственной недвижимости и ее управлением. Портфель проектов включает три действующих комплекса общей площадью 46 тыс. кв. м (Protec Pidryasne, Protec Lviv Ryasne, Protec Drohobych).

Холдинг Protec включает также логистическую компанию "Овертранс", оператора вторсырья "Логистик групп" и дистрибьютора "Львовская пивная компания" (LPK).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителями ООО "Про Тек Викна Украина" с зарегистрированным капиталом 31,6 млн грн являются Василий Новак, Андрей Панас и Роман Паськович (по 30%), а также АО "ЗНВКИФ "Энерго-хаб" (10%).