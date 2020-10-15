Экономика

18:03 15.10.2020

Stadsis AB девелопера Алиева купила участки на 3,8 га по просп. Григоренко в Киеве

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Stadsis AB девелопера Алиева купила участки на 3,8 га по просп. Григоренко в Киеве

Stadsis AB (Мальме, Швеция), собственника ряда девелоперских проектов бизнесмена Вагифа Алиева, стала владельцем компаний "Эл-Лада" и "Энергопласт", владеющих двумя участками общей площадью 3,8 га под действующей парковкой вдоль трамвайной колеи по просп. П.Григоренко в Дарницком районе Киева.

Согласно решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 8 октября, Stadsis AB 2 сентября 2019 года заключила с ООО "Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов "Украинские Фонды" (действующий от своего имени и за счет активов паевого недиверсифицированного венчурного инвестиционного фонда закрытого типа "Украинский оптимум") договора купли-продажи 100%-ной доли в уставном капитале компаний "Эл-Лада" и "Энергопласт".

Обе компании, по данным АМКУ, предоставляют услуги по автомобильной парковке на отдельно обустроенной парковке, расположенной на земельном участке по просп. П.Григоренко в Киеве.

Согласно данным Публичной кадастровой карты, ООО "Энергопласт" владеет участком площадью 3 га по просп. П.Григоренко, ООО "Эл-Лада" – соседним участком площадью 0,8 га.

АМКУ принял решение оштрафовать Stadsis AB за несогласованную покупку компании "Энергопласт" на 170 тыс. грн, за покупку "Эл-Лада" – на 510 тыс. грн, а также на 170 тыс. грн – за приобретение "Производственно-коммерческой фирмы "Нон-Стоп".

В.Алиев является основателем девелоперской компании Mandarin Plaza Group, которая развивает сеть мегамоллов в Киеве, куда входят Blockbuster Mall, Lavina Mall, а также Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall и др. ТРЦ, строительство которых продолжается.

Кроме этого, бизнесмену принадлежат Mandarin Plaza и часть БЦ "Парус".

Теги: #недвижимость #алиев
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