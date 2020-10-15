Рожкова отрицает получение информации о направлении представления главы НБУ в Совет о ее увольнении

Первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) не получала информацию о направлении представления главы центробанка в Совет НБУ о ее увольнении.

"Ни от Совета, ни от главы Нацбанка нам такая информация не поступала", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в кулуарах The Banking 50 Ukrainian Banking Forum, комментируя сообщения в СМИ о возможном рассмотрении Советом НБУ прекращения ее полномочий на заседании 16 октября.

Как сообщил агентству член Совета НБУ Виктор Козюк, в повестку дня следующего внеочередного заседания Совета, которое начнется в 10:30 16 октября, внесены вопрос об аудиторской фирме и организационные вопросы.

По словам Козюка, по состоянию на утро 15 октября он не располагает информации относительно того, получил ли Совет НБУ представление от главы Нацбанка о прекращении полномочий его заместителей.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" член Совета Василий Горбаль, несмотря на то, что договор с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – подписан был в 2019 году на следующие пять лет, закон о центробанке требует ежегодного утверждения аудитора до 5 ноября. Второй пункт повестки дня – "разное", по его словам, является стандартным для заседаний Совета.

Горбаль уточнил, что какой-либо официальной информацией о возможных кадровых вопросах он не располагает.

"Из-за напряженного и сложного графика консультаций с нашими международными партнерами я недоступен для комментариев до 13:00 16 октября 2020 года", – ответил на запрос агентства "Интерфакс-Украина" член Совета НБУ Виталий Шапран.

В свою очередь в интервью изданию Liga.net Рожкова отметила, что раньше правлению НБУ было известно, когда состоится заседание Совета, оно понимало повестку дня, но "сейчас все проходит втайне".

"Это не соответствует принципам корпоративного управления и уж точно не идет в пользу нашей экономике – мы создаем неопределенность там, где ее нет и не должно быть. Получается, Совет НБУ – это некий "троянский конь" внутри Нацбанка", – добавила она.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу.

Ранее информированный источник сказал агентству "Интерфакс-Украина", что глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений.

Источник уточнял, что основанием для соответствующих решений стала публикация в Kyiv Post и фраза Сологуба в интервью агентству "Интерфакс-Украина": "Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически "с нуля".

Позже, 8 октября, Шевченко сообщил, что Совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

"По поводу обвинений в том, что комментарий Kyiv Post имел негативное влияние на наше сотрудничество с международными партнерами, отмечу, что наш комментарий прошел незамеченным для международного сообщества и внутреннего рынка в отличие от решения Совета Национального банка неделю спустя. На решение Совета отреагировали и в МВФ, и в посольстве США", – отмечала Рожкова в интервью.

Она также добавила, что Шевченко не объяснял ей, как именно была нарушена политика "единого голоса". "Никаких коммуникаций с нами на эту тему не было. Решение Совета стало для нас большой неожиданностью", – добавила она.

Вместе с тем, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" Горбаль, в документах по выговору Рожковой и Сологубу содержались их пояснительные записки, так что, по его словам, говорить, что последние совсем не были в курсе соответствующего вопроса, нельзя.

В интервью Рожкова также указала, что вынесение выговора является очень серьезным. При этом уточнила, что пока не занималась изучением этого вопроса, указав на множество нюансов, начиная от полномочий Совета и заканчивая предметом самого выговора.

Первая замглавы НБУ отметила, что у Нацбанка нет внутренних документов, которые конкретизировали бы основания потери безупречной деловой репутации, которая согласно закону о НБУ может стать основанием для увольнения.

"Я не вижу возможности в применении этой нормы. Критерии небезупречной деловой репутации содержатся в положении о лицензировании НБУ, но они распространяются на коммерческие банки. В Кодексе законов о труде, насколько мне известно, также отсутствует определение термина "безупречная репутация" и критерии данной категории", – добавила она.

Как сообщалось, глава НБУ Яков Смолий 1 июля 2020 года подал в отставку из-за политического давления. Вместо него 16 июня Верховная Рада назначила экс-главу государственного Укргазбанка Шевченко.

На внеочередных заседаниях 22 июля, 3 и 26 августа соответственно Совет НБУ прекратил полномочия заместителей главы центробанка Олега Чурия (ввиду истечения срока полномочий), Сергея Холода и Романа Борисенко (оба подали заявления об увольнении по собственному желанию).

Вместо них были назначены экс-замминистра финансов Юрий Гелетий, экс-директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан и экс-руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса ПриватБанка Ярослав Матузка, кандидатуры которых подал новый глава НБУ Шевченко.

Из команды Смолия в составе правления Нацбанка на сегодня остались только Сологуб и Рожкова.

Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин советовал Шевченко "определиться с членами правления бывших глав НБУ.