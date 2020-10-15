Украинцы заплатят за СЭЗ на Донбассе своими налогами - мнение

Вопрос о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе следует переформулировать и спросить, готовы ли украинцы платить налоги за Донбасс, полагает исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

"Вопрос президента нужно переформулировать: вы готовы платить налоги за Донбасс или не очень? Это будет более корректно", - сказал Боярчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Боярчук напомнил, что в 2005 году правительство Юлии Тимошенко отменило налоговые льготы для технологических парков, СЭЗ и территорий приоритетного развития, львиная доля которых была размещена в Донецкой области.

"После отмены льгот для нас открылся потрясающий масштаб уклонения от налогов, которое происходило на этих приоритетных территориях. Уже во втором квартале 2005 года доходы от НДС прыгнули более чем на 100% - удвоились по сравнению с предыдущим годом). Доходы он налога на прибыль предприятий в этом же втором квартале 2005-го были на 75% больше, чем год тому", - указал Боярчук.

Он добавил, что за 2005 год поступления от НДС возросли до $6,6 млрд по сравнению с $3,1 млрд год тому. В 2006-м доходы от НДС уже удвоились и составили $10 млрд.

"При этом перерабатывающая промышленность (а это в основном тот же Донбасс) в 2005 году замедлилась до 0,4% год к году по сравнению с +14,8% в предыдущем году. Вот к таким метаморфозам привели льготные территории", - заключает Боярчук.

"Очевидно, что в те времена технопарки, свободные зоны и "приоритетные территории" работали как внутренние офшоры для уклонения от налогов. В то же время существенного влияния на экономическое развитие они не оказали", - подытожил исполнительный директор CASE Украина.