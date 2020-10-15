Нефть заметно дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent - $42,42 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к значительному снижению в ходе торгов в четверг.

Инвесторы обеспокоены перспективами спроса в связи с введением новых ограничительных мер в некоторых странах, включая Францию, Германию, Испанию и Италию на фоне скачка заболеваемости коронавирусом, пишет Trading Economics.

Правительство Великобритании в четверг также объявило о новых карантинных мерах в Лондоне. Как сообщают СМИ, британская столица с полуночи пятницы будет относиться к зонам, в которых действует режим повышенной готовности.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:46 МСК в четверг составляет $42,42 за баррель, что на $0,9 (2,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,95 (2,31%) - до $40,09 за баррель.

"Вторая волна коронавируса в Европе выходит из-под контроля, и это должно привести к новым мерам законодателей и центробанков, - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts. - Аппетиту к риску будет сложно вернуться, поскольку Европа продолжает идти по пути локдаунов".

Тем временем Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энерг