Экономика

09:42 15.10.2020

Эрдоган в субботу объявит новые данные о запасах газового месторождения в Черном море

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Эрдоган в субботу объявит новые данные о запасах газового месторождения в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в ходе визита на буровое судно в Черном море объявит новые данные об объемах запасов газового месторождения, сообщило агентство "Анадолу".

"Президент Турции посетит буровое судно "Фатих" в субботу, чтобы объявить об объемах запасов природного газа в Черном море", - говорится в сообщении агентства в твиттере в среду.

В то же время, согласно данным газеты "Хюрриет", Эрдоган пообещал, что Турция даст Греции "ответы, которых она заслуживает" относительно сложившейся ситуации. При этом он отметил, что планы, которые идут вразрез с интересами Турции и Турецкой республики Северного Кипра, успешно реализовать не удастся.

В августе судно уже разведало запасы газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров.

Теги: #черное_море #газ #эрдоган
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