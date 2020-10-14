Экономика

20:32 14.10.2020

"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов

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"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов

НАК "Нафтогаз Украины" предложил выкупить все свои еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму до $335 млн за счет выпуска новых еврооблигаций, а в случае отсутствия достаточного предложения со стороны их держателей – еще и еврооблигации с погашением в 2024 году, сохраняя общую сумму выкупа $335 млн.

"Нафтогаз" выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга. "Нафтогаз" рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций", – отмечается в сообщении Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже в среду.

"Нафтогаз" напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $335 млн с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом EUR600 млн с купоном 7,125%.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2022 выкупаются по цене 102,875% от номинала, еврооблигации-2024 – по 98,25% от номинала.

Ранний срок приема заявок – до 27 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 29 октября, финальная – 13 ноября.

Дилер-менеджером оферты выступает Citigroup Global Markets Limited.

Теги: #нафтогаз #еврооблигации #украина
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