Экономика

20:53 13.10.2020

Украина собрала 76% урожая зерновых, засеяла озимыми 62% к прогнозу

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Украина собрала 76% урожая зерновых, засеяла озимыми 62% к прогнозу

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 13 октября собрали 58,2 млн тонн основных культур с площади 18,8 млн га, в частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 44,1 млн тонн с площади около 11,7 млн ​​га (76% к прогнозу).

Согласно сообщению на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства во вторник, в разрезе культур собрано: проса - 221 тыс. тонн с площади 134,4 тыс. га (89%); гречихи - 90,2 тыс. тонн с площади 70,4 тыс. га (90%); подсолнечника - 9,8 млн тонн с площади 5,1 млн га (80%); сои - 1,7 млн тонн с площади 852,4 тыс. га (64%); кукурузы - 8,4 млн тонн с площади 1,8 млн га (33%), сахарной свеклы - 1,5 млн тонн на площади 35,4 тыс. га (16%).

В рамках осенней посевной кампании и по состоянию на 13 октября аграрии провели сев основных озимых культур на площади 5,06 млн га (62% к прогнозу). В частности, за неделю засеяно 1,2 млн га площади. В разрезе культур посеяно: пшеницы - 3,8 млн га (63% к прогнозу), ячменя - 361,5 тыс. га (38% к прогнозу), ржи - 94 тыс. га (71% к прогнозу), рапса - 768,7 тыс. га (76% к прогнозу).

Как сообщалось, Минэкономики Украины прогнозирует урожай зерновых в 2020 году на уровне 68 млн тонн.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).

Урожай подсолнечника в 2019 году составил 15,25 млн тонн против 14,17 млн тонн в 2018 году.

Теги: #зерновые #урожай
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