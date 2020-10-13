Экономика

19:56 13.10.2020

Boeing не получил ни одного заказа в сентябре, поставил клиентам 11 самолетов

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Boeing не получил ни одного заказа в сентябре, поставил клиентам 11 самолетов

Американский авиаконцерн Boeing Co. (SPB: BA) не получил ни одного нового заказа в сентябре и поставил клиентам всего 11 самолетов.

Boeing передал клиентам 7 самолетов 787 Dreamliner - на 3 единицы больше, чем в августе, грузовые самолеты 747, 777 и 767 - по одной единице, и военный самолет 737, говорится в сообщении компании.

Boeing и европейский авиастроительный концерн Airbus сокращают производство самолетов и рабочие места в ответ на резкое падение спроса на авиаперевозки в условиях пандемии COVID-19.

На прошлой неделе Boeing понизил прогноз спроса на гражданские самолеты на ближайшие 10 лет, отметив неопределенность в отношении перспектив восстановления рынка пассажирских авиаперевозок.

Boeing, вероятно, получит разрешение регуляторов на возобновление полетов самолетов 737 MAX до конца текущего года, пишет The Wall Street Journal. Однако, за тот период, в течение которого полеты были приостановлены, авиакомпании отменили заказы на сотни самолетов 737 MAX, и многие заказы были урезаны.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing 737 MAX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте прошлого года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Некоторые авиакомпании, в том числе United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. и Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc., продолжают покупать новые самолеты, несмотря на резкое снижение спроса на пассажирские авиаперевозки, чтобы привлечь средства за счет последующей продажи их лизинговым компаниям.

Заказы на три самолета MAX были отменены в прошлом месяце, говорится в сообщении Boeing. Портфель заказов Boeing на конец сентября составлял 4,325 тыс. самолетов, в том числе 3,403 тыс. самолетов MAX.

Акции Boeing теряют в цене 2,2% на торгах во вторник. Их стоимость упала на 50% в этом году.

Теги: #сша #самолеты #boeing
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