Экономика

16:14 13.10.2020

МВФ улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020г до 7,2% и восстановления в 2021г до 3%

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МВФ улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020г до 7,2% и восстановления в 2021г до 3%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2% в июньском прогнозе.

Согласно Всемирному экономическому прогнозу (WEO) Фонда, обнародованному во вторник, повышены также ожидания роста украинской экономики в следующем году – с 1,1% до 3%, а в 2025 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%.

Согласно WEO, оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2020 году понижена с 4,5% до 3,2%, в следующем – с 7,2% до 5%. Инфляция на конец периода, согласно документу, в этом году составит 5,2%, в следующем возрастет до 5,8%.

Как сообщалось, в 2019 году украинская экономика выросла на 3,2% при инфляции 4,1%.

Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета в 2,7% ВВП в этом году может смениться профицитом в 4,3% ВВП с возвращением к дефициту 3,4% ВВП в следующем году, тогда как в июне МВФ ожидал дефицит в этом году 1,7% ВВП, в следующем – 2% ВВП.

МВФ также улучшил оценки уровня безработицы для Украины. Если в июне Фонд оценивал, что в этом году он увеличится с 8,5% до 12,6%, а в следующем снизится до 12%, то теперь прогноз уровня безработицы на этот год составляет 11%, на следующий – 9,6%.

Восстановление мировой экономики в 2021 году, по мнению МВФ, будет происходить несколько менее высокими темпами, чем ожидалось в июне - 5,2% вместо 5,4%. Существенно поубавилось оптимизма и относительно роста российской экономики в следующем году - 2,8% вместо 4,1%. Прогноз Минэкономразвития и ЦБ на 2021 год - рост соответственно на 3,3% и 3,5-4,5%.

Оценка падения экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2020 год ухудшена до 3,3% (ранее ожидалось снижение на 3%). В 2021 году ожидается рост на 6% (предыдущий прогноз - 5,9%).

МВФ повысил прогноз роста экономики Китая в 2020 году - до 1,9% с 1%, в 2021 году ожидает ее рост на 8,2% (оценка не изменилась).

Фонд продолжает ухудшать оценку падения ВВП Индии. В июне он уже прогнозировал падение на 4,5% вместо роста на 1,9%, которые ожидал в апреле, сейчас же фонд ждет еще более глубокого падения индийской экономики - на 10,3%. При этом темпы восстановления ВВП в 2021 году повышены до 8,8% с 6%.

Падение бразильской экономики, как ожидает МВФ, будет менее драматическим - на 5,8%, а не на 9,1%. На 2021 год прогноз роста снижен до 2,8% с 3,6%.

Прогноз по ВВП развитых стран в 2020 году улучшен, снижение составит 5,8%, а не 8%. Рост в 2021 году будет на уровне 3,9% (предыдущий прогноз - 4,8%).

При этом оценка уровня падения американской экономики в 2020 году уменьшена c 8% до 4,3%, в следующем году рост американской экономики составит 3,1% (4,5%).

Улучшены ожидания в отношении экономики стран еврозоны - падение в текущем году на 8,3% (было 10,2%). Снижен прогноз роста в 2021 году- 5,2% (6%).

Самое глубокое падение, по-прежнему, ожидается в Италии и в Испании - и если оценка падения для первой снижена на 2,2 п.п., до 10,6%, то в Испании сохранена на уровне 12,8%. Рост в 2021 году в Италии будет на уровне 5,2% (было 6%), в Испании ожидается более активный, чем оценивалось ранее - 7,2% (6%).

Во Франции снижение в 2020 году составит 9,8%, а не 12,5%, рост в следующем году на 6% (7,3%).

ВВП Великобритании упадет в 2020 году, по мнению фонда, на 9,8%, ранее ожидалось падение на 10,2%, а в 2021 году вырастет на 5,9% (6,3%).

В Германии ожидается снижение экономики на 6%, оптимистичнее 7,8%, ожидавшихся в июне, в 2021 году рост на 4,2% (6,3%).

Экономика Японии в текущем году снизится на 5,3% (предыдущая оценка - 5,8%), в 2021 году вырастет на 2,3 (2,4%).

Теги: #прогноз #ввп #мвф
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