АМКУ разрешил Agimant Limited Тигипко единоличный контроль над владельцем "Днепрометиза"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании Agimant Limited украинского бизнесмена Сергея Тигипко приобрести единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd. (Род-Таун, Британские Виргинские о-ва), в собственности которого находятся 98,6578% акций одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий в Украине ЧАО "Днепрометиз".

"8 октября АМКУ предоставил Agimant Limited разрешение на приобретение единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd. путем заключения акционерного соглашения между компаниями Agimant Limited и Sartorius Limited", – говорится в сообщении на сайте комитета.

Согласно ему, контроль Sartorius Limited над компанией Dealzone Holding Ltd. обеспечивался наличием права вето.

АМКУ также указывает, что Sartorius Limited, которая намерена передать контроль, не связана отношениями контроля с группой "ТАС" Тигипко или любыми субъектами хозяйствования - резидентами Российской Федерации, на которых распространяются специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

В соответствии с госреестром, бенефициаром Sartorius Limited выступает Олег Артемьев из Днепра. Через эту компанию он контролирует ООО "Гранит инвест-Рокитное" и "Рокитнянский гранкарьер" в Киевской области с выручкой в 2019 году соответственно 7 млн грн и 3,1 млн грн.

Sartorius Limited также одно время в этом году было собственником ООО "Рубеж Инвест" после компании, бенефициаром которой выступал Тигипко, однако теперь бенефициаром этого ООО через ООО "Технопром СКД" выступает Евгения Курносенко из Днепра.

В госреестре бенефициаром "Днепрометиза" указан Тигипко, ранее им выступал совладелец "Северстали" (РФ) Алексей Мордашов.

По данным системы раскрытия информации НКЦБФР на второй квартал 2020 года, в собственности Dealzone Holding Ltd. находится 98,6578% акций "Днепрометиза".

Как сообщалось, АМКУ 25 апреля 2019 года рассмотрел вопрос относительно покупки группой "ТАС" предприятия "Днепрометиз" у подсанкционной "Северстали" и признал нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в транзакции, наложив на группу "ТАС" штраф в 55 млн грн.

Хозяйственный суд Киева отменил решение АМКУ о наложении штрафа и отказ в данной концентрации, после чего в 2020 году это решение подтвердили апелляционный и Верховный суд

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.

Предприятие в 2019 году сократило выручку на 24,8% – до 1 млрд 327,622 млн грн, а его чистая прибыль составила 25,24 млн грн по сравнению с чистым убытком 7,46 млн грн годом ранее.