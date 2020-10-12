Экономика

19:08 12.10.2020

"Энергоатом" и "Укрэнерго" завершили очередной этап подготовки синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-Е

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"Энергоатом" и "Укрэнерго" завершили очередной этап подготовки синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-Е

После испытаний на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС успешно завершена программа тестирования систем возбуждения турбогенераторов энергоблоков АЭС Украины, входящая в Каталог мероприятий Соглашения об условиях будущей интеграции Объединенной энергосистемы Украины с европейской континентальной сетью ENTSO-Е.

Как сообщается на сайте НАЭК "Энергоатом" в понедельник, кроме специалистов "Энергоатома" и НЭК "Укрэнерго" в испытании систем возбуждения турбогенераторов приняли участие представители Консорциума ENTSO-E и "ДМСС-Инжиниринг" при поддержке USAID Energy Security Project, отметили в НАЭК.

В компании напомнили, что эту программу "Энергоатом" начал 17 августа 2020 года совместно с "Укрэнерго" в рамках проверки соответствия работы отечественной генерации технологическим стандартам ENTSO-Е. Соответствующие испытания прошли на энергоблоке №2 Ривненской АЭС, №1 Запорожской АЭС, а также энергоблоках №1 и №3 Южно-Украинской АЭС.

Согласно сообщению "Энергоатома", на основании данных, полученных по итогам исследований, Консорциум операторов системы передачи ENTSO-E (EMС, MAVIR, PSE, SEPS, 50Hertz и Transelectrica) создаст общую математическую модель синхронной работы украинской и европейской энергосистем. Также эта информация будет использована при исследовании статической и динамической устойчивости ОЭС Украины при условии параллельной работы с ENTSO-E.

В НАЭК отметили, что сервисный контракт на выполнение этого пункта Каталога мероприятий "Укрэнерго" заключило с Консорциумом в 2019 году.

В то же время, комментируя завершение испытаний, Министерство энергетики на сайте отметило, что кроме запланированных технических мероприятий, для успешного завершения синхронизации необходимо осуществить сертификацию оператора системы передачи в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.

Предпосылкой для этого является принятие законопроекта по урегулированию вопроса сертификации ОСП "Укрэнерго" по модели ISO, резюмировали в министерстве.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины в начале сентября не поддержала законопроект №3364-1 (217 голосов "за") о сертификации НЭК "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator), отправив его на повторное первое чтение. 

Теги: #энергосистема #синхронизация
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