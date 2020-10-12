Зеленский подписал закон об освобождении ВПЛ от уплаты туристического сбора за проживание во временных помещениях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество".

"Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПЛ", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба президента.

Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока не являются объектом налогообложения.

"Подписанный закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для внутренне перемещенных лиц", - отмечают в Офисе президента.

Верховная Рада приняла документ 17 сентября 2020г.