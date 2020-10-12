Минэкономики оценивает падение ВВП за 8 мес.-2020 на 5,8%

Сокращение объемов ВВП в январе-августе 2020 года составит 5,8%, ожидает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в обзоре экономической активности в августе.

"В августе 2020 года на фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях мягкого карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения, а некоторые даже роста, в частности, розничный сегмент рынка и строительство", - указано в обзоре, обнародованном на сайте ведомства в понедельник.

В Минэкономики уточнили, что в январе- августе 2020 года сводный индекс производства (СИП) замедлился до 6,5% по сравнению с 7,3% за семь месяцев этого года. По данным министерства, положительную динамику продемонстрировали некоторые виды промышленности, в частности производство потребительских товаров длительного использования, а также строительство, транспорт, торговля и сельское хозяйство.

Активизацию торговли Минэкономики поясняет реализацией отложенного спроса, переориентацией его на внутренний рынок и ростом зарплат, а сельского хозяйства - активной фазой сбора урожая во всех регионах.

Среди негативных факторов, влияющих на экономику, министерство отмечает низкую инвестактивность, среди положительных - адаптацию к условиям карантина, сохранение относительно высокой покупательской активности, благоприятную конъюнктуру на мировых рынках.

Вместе с тем отдельно Минэкономики выделяет нисходящую динамику в сельском хозяйстве, которая сохранит влияние до конца года. В частности, речь идет о более низком, по сравнению с прошлогодним рекордным, объеме урожая зерновых, ряда овощей, фруктов и масличных культур, указано в обзоре. По оценкам министерства, в августе сельское хозяйство "просело" на 5,5% по сравнению с -5,8% в июле и -11,8% в августе-2019.

Согласно документу, в августе падение промышленного производства углубилось по сравнению с августом-2019 до -5,3% (-4,2% в июле), в частности: в перерабатывающей промышленности -7,7% (-6,6% в июле), в поставках электроэнергии, газа – "минус"4,6% (+0,7%), добывающая промышленность – "минус"0,1% (-0,7%).