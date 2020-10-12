НБУ получил от Luregio Limited Тигипко документы для согласования покупки ПИБа

Национальный банк Украины (НБУ) получил от кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, пакет документов для согласования покупки Проминвестбанка (ПИБ, Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка в понедельник.

Более детальную информацию относительно соответствующей заявки на согласование в пресс-службе пока не раскрывают.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение ПИБа кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай". За соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 8 октября.

Как сообщал АМКУ, в обоих случаях речь идет о приобретениях, которые обеспечат свыше 50% голосов в высшем органе управления.

В соответствии с информацией в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО "Лурежио инвест" с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.

Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим вопросам ООО "Группа ТАС" и членом набсовета Универсал банка, принадлежащих Тигипко.

2 марта 2020 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в рамках рассмотрения иска российского ВЭБ запретил принудительную продажу акций ПИБа, отклонив апелляцию Министерства юстиции Украины на аналогичное решение об обеспечении иска, принятое арбитражем 28 августа 2019 года.

Вместе с тем, 4 марта пакет акций ПИБ в размере 99,7726% был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268 млн 709,96 тыс. грн. Производство было открыто в рамках исполнения решения международного арбитража по взысканию с РФ убытков ряда компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и имевших активы в Крыму.

Покупателем через ЗАО "Альтана Капитал" выступило ООО "ФК "Фортифай", владельцев которого ряд СМИ связывают с Коломойским. В госреестре бенефициарами ФК указана на паритетных началах Лариса Рыбенкова и Людмила Осыкина. "Фортифай" оплатила акции, однако арест на акции ПИБ, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года, не позволил завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества, а именно провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании "Фортифай".

ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, пакет его акций – 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (41,954 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 75 действовавших банков.