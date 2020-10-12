Экономика

17:12 12.10.2020

"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК "Чаривне мисто" корпорации "Укрбуд"

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"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК "Чаривне мисто" корпорации "Укрбуд"

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняло на баланс жилой комплекс "Чаривне мисто", сообщил президент компании Игорь Кушнир.

"ЖК "Чаривне мисто" – принят! Крупнейший объект "Укрбуда" с наибольшим количеством инвесторов, а с ними и вопросов: "Ну когда же?" Могу с уверенностью заявить, что подписаны все необходимые документы, которые позволяют "Киевгорстрою" в ближайшее время начать строительство и продажу квартир в этом комплексе", – написал он в Facebook в понедельник.

Ранее Кушнир сообщал, что "Киевгорстрой" ожидает встречи с Министерством обороны Украины для обсуждения ситуации с ЖК Art House.

В целом "Киевгорстрой" принял на баланс 16 объектов корпорации "Укрбуд", из которых три уже введены в эксплуатацию.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял распоряжение "О мерах относительно решения проблем инвесторов жилых комплексов, строительство которых осуществлялось предприятием-участником государственной строительной корпорации "Укрбуд", и поручил Минобороны совместно с другими министерствами его доработать с учетом всех замечаний. Документ, в частности, позволит Минобороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Киевгорстрой".

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на март-2020 являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.

Теги: #недвижимость #укрбуд #киевгорстрой
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