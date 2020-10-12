Экономика

15:12 12.10.2020

Польская PGNIG перенесла начало разведки газа в Украине на 2021г

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Польская PGNIG перенесла начало разведки газа в Украине на 2021г

Польская PGNiG перенесла начало разведки газа в Украине с ранее заявленного третьего квартала 2020 года на первую половину 2021 года, сообщил глава компании Ежи Квечинский (Jerzy Kwieciński).

"PGNiG также намерена более активно участвовать в проектах, связанных с добычей углеводородов в Украине. Компания планирует начать разведку природного газа в этой стране в первой половине 2021 года", - уточняется в пресс-релизе компании.

Как сообщалось, в феврале 2020 года вице-президент совета директоров PGNiG Роберт Перковски сообщил, что PGNiG намерена приступить к разработке углеводородов во Львовской области в третьем квартале 2020 года.

Ранее, в начале декабря 2019 года польская компания PGNiG SA и украинская группа компаний "ЭРУ" подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области.

PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

Теги: #газ #разведка #pgnig
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