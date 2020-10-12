Экономика

14:42 12.10.2020

ФГИ и PGNIG подписали соглашение о неразглашении покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации

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ФГИ и PGNIG подписали соглашение о неразглашении покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации

Соглашение о неразглашении покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации между Фондом госимущества Украины и "Польской нефтяной и газовой компанией" (PGNIG) подписано в Киеве.

Церемония подписания документа состоялась после встречи президента Украины Владимира Зеленского с польским коллегой Анджеем Дудой в понедельник.

С украинской стороны соглашение подписал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, с польской - глава PGNIG Ежи Квечинский.

Теги: #приватизация #фги #соглашение #pgnig
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