Экономика

12:19 12.10.2020

АМКУ может оштрафовать Stadsis AB Вагифа Алиева за покупку трех компаний без разрешения ведомства

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АМКУ может оштрафовать Stadsis AB Вагифа Алиева за покупку трех компаний без разрешения ведомства

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) может оштрафовать компанию Stadsis AB (Мальме, Швеция), владельца ряда девелоперских проектов бизнесмена Вагифа Алиева, за покупку долей в уставном капитале "Производственно-коммерческая фирма "Нон-Стоп", "Эл-Лада", "Энергопласт" (все – ООО, Киев) без получения разрешений.

Согласно повестке дня заседания АМКУ, результаты рассмотрения дел о нарушениях в виде осуществления концентрации путем опосредованного приобретения Stadsis AB долей в уставном капитале трех киевских компаний, обеспечивающих превышение 50% голосов в их высшем органе управления, регулятор планировал объявить 8 октября.

По состоянию на утро 12 октября текст решений на сайте АМКУ отсутствует.

Согласно данным Единого госреестра, все три компании по состоянию на 2020 год зарегистрированы по ул.Мечникова 2-а (БЦ "Парус"). До середины 2019 года ПКФ "Нон-Стоп" была зарегистрирована по ул.Соломенская, 11 (адрес БЦ Eleven), "Энергопласт" – по ул.Болсуновская, 8 (адрес строящегося ЖК Struetinsky Residence от KBD), "Эл-Лада" – по ул. Коллекторная, 3-а (адрес БЦ STYNERGY).

По состоянию на октябрь 2020 года Stadsis AB является владельцем 100% долей в уставном капитале "Эл-Лада", "Энергопласт", а также таких компаний как ЧАО "Парус Инвест", "БЦ Парус", "Книжный рынок", "Укрсоцбудинвест" и шведской Northwalk AB и кипрской Darmi Holdings Limited.

В свою очередь, "БЦ Парус" числится учредителем новоприобретенной ПКФ "Нон-Стоп".

Вагиф Алиев является основателем компании девелоперской компании Mandarin Plaza Group, которая развивает сеть мегамоллов в Киеве, куда входят Blockbuster Mall, Lavina Mall, а также Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall и др. ТРЦ, строительство которых продолжается.

Кроме этого, бизнесмену принадлежат Mandarin Plaza и часть БЦ "Парус".

Теги: #недвижимость #алиев #амку
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