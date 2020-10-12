Хохштайн покидает набсовет "Нафтогаза" и заявлет о саботаже коррумпированных сил

Американский бизнесмен и бывший дипломат Амос Хохштайн уведомил НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в наблюдательном совете компании и одной из причин такого решения назвал усиление противодействия процессам реформирования рынка газа и трансформации "Нафтогаза" в независимую эффективную компанию, указано в сообщении НАК в понедельник.

"Нафтогазу" грозит нарастающий саботаж со стороны коррумпированных сил", – написал Хохштайн в колонке на KyivPost.

Как сообщалось, в конце сентября о решении покинуть набсовет другой крупнейшей украинской госкомспании – "Укрзализныци" – заявил старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, который среди причин назвал атаку представителей власти на реформы в корпоративном управлении, резкое снижение зарплат и недостаточную поддержку компании со стороны правительства.

Хохштайн отметил, что успешные усилия руководства "Нафтогаза" по созданию новой корпоративной культуры, прозрачных механизмов и соблюдения международных стандартов встречали сопротивление на каждом этапе.

"Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и попытками олигархов обогатиться за счет сомнительных сделок", – написал член набсовета в колонке.

Он напомнил, что в конце 2017 года, когда появились опасения об ослаблении усилий Украины по искоренению коррупции, официальные лица США и других стран призвали его принять просьбу ЕБРР и присоединиться к набсовету "Нафтогаза", чтобы помочь защитить и развить прогресс, достигнутый главой правления НАК Андрея Коболева и его команды.

Среди основных достижений он назвал превращение "Нафтогаза" из убыточной компании в прибыльную, анбандлинг, победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Хохштайн указал, что попытки саботажа усилились в последнее время, поскольку международное сообщество испытывало усталость от Украины, а администрация Дональда Трампа больше не занималась антикоррупционной повесткой дня. По его словам, наиболее ярко и вопиющим образом это проявилось, когда правительство Украины недавно согласовало и утвердило меморандум о взаимопонимании с компанией Louisiana Natural Gas, которую Хохштайн считает сомнительной.

Другим примером такого саботажа он назвал давление на "Нафтогаз" на прошлой неделе после появления информации об обвинениях в адрес компании го стороны Государственной аудиторской службы госаудите компании и возбуждении соответствующего уголовного дела.

"Я больше не могу стоять в стороне и поддерживать эту негативную тенденцию, и именно поэтому я должен добровольно покинуть наблюдательный совет", – заявил Хохштайн.

Он призвал правительство Украины продолжить курс на обеспечение независимости наблюдательных советов как предохранителя от возвращения коррупционных схем.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев поблагодарил Хохштайна за работу и назвал его вклад критически важным для победы в Стокгольмском арбитраже, а также заверил, что компания продолжит курс на реформы и завершит успешную трансформацию.

Как сообщалось, в набсовет "Нафтогаза" входят независимые директора Клер Споттисвуд (Великобритания, глава набсовета), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также представители государства - Наталия Бойко и Юлия Ковалив.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Хохштайн помимо членства в набсовете "Нафтогаз" занимает должность первого вице-президента по маркетингу компании Tellurian (США), а ранее он работал специальным представителем США по международным энергетическим вопросам и возглавлял Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. До службы в Госдепартаменте работал на высоких должностях в Конгрессе США и консультировал энергетические компании по вопросам освоения и развития новых рынков.