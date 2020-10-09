Экономика

19:04 09.10.2020

Кабмин упростил требования по предоставлению господдержки микро- и малым предприятиям

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Кабмин упростил требования по предоставлению господдержки микро- и малым предприятиям

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу поддержал внесение изменений в порядок предоставления государственной поддержки субъектам микро- и малых предприятий.

"Данный акт направлен, в первую очередь, на поддержку предприятий сферы культуры, креативных индустрий, туризма. В данном порядке мы внесли изменения в части либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства", – отметил в ходе заседания первый замминистра финансов Денис Улютин.

Он уточнил, что постановлением повышается максимальный уровень годового дохода до эквивалента EUR10 млн, а также исключается из порядка требование об обязательной прибыльности действующего бизнеса.

"Это как раз даст возможность (…) поддержать сферу культуры, креативной индустрии, туризма, которые должны были остановиться на период карантина", – добавил Улютин.

Теги: #господдержка #бизнес #кабмин
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