Экономика

17:59 09.10.2020

Цены на нефть опускаются, но могут завершить неделю максимальным с июня приростом

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Цены на нефть опускаются, но могут завершить неделю максимальным с июня приростом

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, но завершают неделю значительным приростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии.

По данным Trading Economics, недельный прирост нефтяных цен может стать максимальным с июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 КВ в пятницу составляет $43,09 за баррель, что на $0,25 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,96 за баррель, что на $0,23 (0,56%) ниже уровня предыдущей сессии.

Нефть на этой неделе продемонстрировала впечатляющий рост, однако он был вызван временными факторами, отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

"Ураганы, которые приводят к снижению добычи в США, стихнут, и добыча снова вырастет, - приводит его слова MarketWatch. - То же самое касается забастовки в Норвегии".

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено 91,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Тем временем в Норвегии в пятницу проходят переговоры с целью предотвратить увеличение масштабов забастовки, угрожающей сокращением добычи нефти и газа в стране на четверть, или 1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, пишет S&P Global Platts со ссылкой на стороны спора.

Забастовка, которая началась на прошлой неделе после того, как профсоюз Lederne не смог достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда, уже привела к снижению добычи на 330 тыс. б/с. Норвежская Equinor предупредила об угрозе приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Добыча на Johan Sverdrup в июле достигла 480 тыс. б/с.

Между тем Саудовская Аравия может выступить за то, чтобы страны ОПЕК отказались от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, поскольку продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 по всему миру сдерживает спрос, в то время как наращивание добычи Ливией увеличит предложение, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Теги: #нефть
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