Экономика

17:07 09.10.2020

Кабмин упростит регистрацию международной техпомощи

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Кабмин упростит регистрацию международной техпомощи

Кабинет министров на заседании в среду утвердит постановлении об упрощении регистрации международной технической помощи и заменит формулировку "доноры" на "партнеры по развитию", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы планируем утвердить постановление, которое позволит упростить процедуру регистрации международной технической помощи... Кроме того, теперь понятие "доноры" заменено на "партнеры по развитию", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в пятницу.

"Именно такие отношения мы хотим развивать с коллегами - партнерство ради развития", - добавил он.

Теги: #шмыгаль #техпомощь #кабмин
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