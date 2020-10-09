Экономика

15:50 09.10.2020

"Укрзализныця" может сэкономить $310 млн в случае отмены для нее земельного налога, отчислений в Дорожный фонд и сокращения расходов – Жмак

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"Укрзализныця" может сэкономить $310 млн в случае отмены для нее земельного налога, отчислений в Дорожный фонд и сокращения расходов – Жмак

Отмена отчислений АО "Укрзализныця" (УЗ) земельного налога и платы в Государственный дорожный фонд, а также сокращение расходов позволило бы компании сэкономить $310 млн и направить их на покупку новых локомотивов, вагонов и т. п., сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на ее главу Владимира Жмака в пятницу.

"Компания платит $150 млн в год за землю, где есть рельсы. Ни одна другая страна не облагает землю под рельсы. Также "Укрзализныця" платит Государственному дорожному фонду акцизный сбор в размере $50 млн, а это деньги, которые используются на ремонт дорог, а не рельсов", - цитирует пресс-служба Жмака.

Он подчеркнул, что компании нужно пытаться зарабатывать средства, не увеличивая тарифы, а снижая расходы.

Теги: #укрзализныця #жмак
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