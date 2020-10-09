Экономика

14:48 09.10.2020

АМКУ разрешил Agimant Limited Тигипко купить "Днепрометиз"

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АМКУ разрешил Agimant Limited Тигипко купить "Днепрометиз"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании Agimant Limited украинского бизнесмена Сергея Тигипко приобрести единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd (г.Род-Таун, Британские Виргинские Острова), в собственности которого находятся 98,6578% акций одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий в Украине ЧАО "Днепрометиз", за соответствующее решение АМКУ проголосовал на заседании 8 октября.

Как сообщалось, АМКУ 25 апреля 2019 года рассмотрел вопрос относительно покупки группой "ТАС" предприятия "Днепрометиз" у подсанкционной "Северстали" и признал нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в транзакции, наложив на группу "ТАС" штраф в 55 млн грн.

Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа и отказ в данной концентрации.

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.

По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2018 года, в собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза".

Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.

Теги: #днепрометиз #тигипко #амку
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