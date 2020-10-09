"Киевтеплоэнерго" реконструирует теплосети на центральной автомагистрали столичного Подола

КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) приступило к реконструкции магистрального трубопровода на ул. Набережно-Луговая, который обслуживает более 400 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города.

"Участок теплосетей, который заменяют, прокладывали в 1982 году. За последние пять лет здесь произошло почти 40 повреждений. В связи с этим специалисты проложат современные изолированные трубы с запорной арматурой европейского образца. В случае повреждения установленная на трубопроводе система сигнализации будет информировать о точном месте утечки", – сообщила пресс-служба предприятия.

В КП отметили, что новые теплосети рассчитаны на эксплуатацию в течение 40-50 лет.

"Современные трубы обеспечат надежное снабжение тепла и горячей воды для жителей 215 многоэтажек и 185 социальных учреждений: школы, детсады, больницы, ведомства", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось, в 2019 году в столице было заменено 130 км трубопроводов. В 2020 году КП "Киевтеплоэнерго" заменит более 100 км. Самые масштабные работы планируются на Виноградаре, Троещине, Нивках, Теремках, Борщаговке и в центральной части города.

Кроме этого, "Киевтеплоэнерго" в новом отопительном сезоне будет мониторить состояние теплосетей с помощью дронов.

"В отопительный сезон эта технология ускорит поиск существующих и потенциальных мест повреждений сетей, что позволит минимизировать неудобства из-за отключений горячей воды и отопления", – сказал директор СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий.