Экономика

13:38 09.10.2020

"Киевтеплоэнерго" реконструирует теплосети на центральной автомагистрали столичного Подола

1 мин читать
"Киевтеплоэнерго" реконструирует теплосети на центральной автомагистрали столичного Подола

КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) приступило к реконструкции магистрального трубопровода на ул. Набережно-Луговая, который обслуживает более 400 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города.

"Участок теплосетей, который заменяют, прокладывали в 1982 году. За последние пять лет здесь произошло почти 40 повреждений. В связи с этим специалисты проложат современные изолированные трубы с запорной арматурой европейского образца. В случае повреждения установленная на трубопроводе система сигнализации будет информировать о точном месте утечки", – сообщила пресс-служба предприятия.

В КП отметили, что новые теплосети рассчитаны на эксплуатацию в течение 40-50 лет.

"Современные трубы обеспечат надежное снабжение тепла и горячей воды для жителей 215 многоэтажек и 185 социальных учреждений: школы, детсады, больницы, ведомства", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось, в 2019 году в столице было заменено 130 км трубопроводов. В 2020 году КП "Киевтеплоэнерго" заменит более 100 км. Самые масштабные работы планируются на Виноградаре, Троещине, Нивках, Теремках, Борщаговке и в центральной части города.

Кроме этого, "Киевтеплоэнерго" в новом отопительном сезоне будет мониторить состояние теплосетей с помощью дронов.

"В отопительный сезон эта технология ускорит поиск существующих и потенциальных мест повреждений сетей, что позволит минимизировать неудобства из-за отключений горячей воды и отопления", – сказал директор СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий.

Теги: #подол #киевтеплоэнерго #теплосети
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:42 01.10.2020
"Киевтеплоэнерго" намерено объединить управление столичной энергетикой в единую систему SCADA

"Киевтеплоэнерго" намерено объединить управление столичной энергетикой в единую систему SCADA

16:43 28.09.2020
КТЭ подготовило киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 к новому отопительному сезону

КТЭ подготовило киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 к новому отопительному сезону

18:47 25.09.2020
На заводе "Энергия" модернизировали все электрофильтры и устанавливают систему химочистки дымовых газов - Киевтеплоэнерго

На заводе "Энергия" модернизировали все электрофильтры и устанавливают систему химочистки дымовых газов - Киевтеплоэнерго

02:43 10.09.2020
Состояние киевских теплосетей будут мониторить с помощью беспилотников

Состояние киевских теплосетей будут мониторить с помощью беспилотников

10:30 07.09.2020
"Киевтеплоэнерго" завершило капремонт теплосетей на Оболони, заменив около 2,6 км трубопроводов

"Киевтеплоэнерго" завершило капремонт теплосетей на Оболони, заменив около 2,6 км трубопроводов

12:00 28.08.2020
"Киевтеплоэнерго" приступило к реконструкции теплосетей на Академгородке в столице

"Киевтеплоэнерго" приступило к реконструкции теплосетей на Академгородке в столице

11:37 14.08.2020
"Киевтеплоэнерго" приступило к реконструкции теплосетей на Подоле в столице

"Киевтеплоэнерго" приступило к реконструкции теплосетей на Подоле в столице

10:14 10.08.2020
"Киевтеплоэнерго" приступило к замене 1,5 км теплосети на Борщаговке

"Киевтеплоэнерго" приступило к замене 1,5 км теплосети на Борщаговке

14:57 31.07.2020
"Киевтеплоэнерго" намерено в 2020г заменить 4 км теплосетей на Виноградаре

"Киевтеплоэнерго" намерено в 2020г заменить 4 км теплосетей на Виноградаре

14:04 24.07.2020
Новые теплосети, которые прокладывают в Киеве вместо старых аварийных, имеют срок эксплуатации около 50 лет - Пантелеев

Новые теплосети, которые прокладывают в Киеве вместо старых аварийных, имеют срок эксплуатации около 50 лет - Пантелеев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Метинвест" продлил сроки погашения облигаций

На КЖРК разъяснили начисление зарплат с учетом падения производства за 9 мес. на 13,3%, а в сентябре в 3,5 раза к августу

Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением one voice policy Нацбанка – Глава НБУ

МВФ призывает соблюдать принципы управления Нацбанком Украины в вопросах ответственности правления

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ разрешил Luregio Limited Тигипко купить Проминвестбанк

"Метинвест" продлил сроки погашения облигаций

НКРЭКУ пожаловалась ГБР на вмешательство в работу со стороны группы депутатов

"Укрпошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов в компьютеризированных отделениях

"Укрпошта", Мининфраструктуры и Минцифры будут сотрудничать для цифровой трансформации почтового оператора

Bloomberg: Газпрому предстоит долгий процесс обжалования штрафа в $7,6 млрд в политизированных польских судах

ЕК приняла к сведению решение польского регулятора о штрафе "Газпрому"

Цены на нефть опускаются, но завершают неделю уверенным ростом

Доллар дешевеет в связи с ростом надежд на новый пакет стимулов в США

Решение о признании эквивалентности украинской системы сертификации семян в ЕС вступит в силу до конца 2020г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА