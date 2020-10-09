НКРЭКУ пожаловалась ГБР на вмешательство в работу со стороны группы депутатов

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ,) обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением по поводу незаконного влияния группы народных депутатов на деятельность регулятора с целью добиться принятия незаконных решений регулятором.

Согласно сообщению на сайте НКРЭКУ, в подписанном всеми членами регулятора заявлении речь идет о совершении преступления, предусмотренного статьей 344 УК Украины о незаконном влиянии с использованием служебного положения и статуса депутата.

"В последнее время указанная группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличное давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК"", - говорится в заявлении.

В комиссии обращают внимание, что обращение не имеет политического контекста и имеет целью защиту личных прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины для каждого гражданина.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.