Экономика

10:55 09.10.2020

"Укрпошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов в компьютеризированных отделениях

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"Укрпошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов в компьютеризированных отделениях

"Укрпошта" начала принимать электронные документы приложения "Дия" для идентификации и верификации личности при оказании услуг во всех компьютеризированных отделениях.

"С помощью электронной версий документов в приложении "Дия" можно получить все внутренние и международные отправления, письма и т.д. без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5 тыс. грн", - написал в своем телеграм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, верификация клиента будет происходить за считанные секунды - путем считывания индивидуального цифрового штрихкода, который генерирует приложение для каждого отдельного е-документа пользователя.

Теги: #укрпошта #дия
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