Экономика

10:47 09.10.2020

"Укрпошта", Мининфраструктуры и Минцифры будут сотрудничать для цифровой трансформации почтового оператора

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"Укрпошта", Мининфраструктуры и Минцифры будут сотрудничать для цифровой трансформации почтового оператора

АО "Укрпошта", Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

Как сообщила пресс-служба "Укрпошты" в пятницу, документ является основой для дальнейшей наработки перечня общих шагов в рамках цифровой трансформации, развития цифровой инфраструктуры, оптимизации предоставления административных услуг и услуг почтовой связи.

"Уже сегодня граждане имеют возможность получить посылку, предоставив работнику "Укрпошты" цифровой документ в приложении "Дия". И это только первые совместные шаги. В дальнейшем мы планируем оцифровать все административные услуги в сферах транспорта и сделать услуги почтовой связи быстрыми и доступными для граждан и бизнеса", - цитирует пресс-служба "Укрпошты" вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В планах также обеспечить взаимодействие между ЦНАПами (центр предоставления услуг - ИФ) и отделениями "Укрпошты" и внедрить возможность электронной идентификации клиентов почтового оператора, добавил министр.

В свою очередь гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский уточнил, что в настоящее время уже проходит цифровизация почтовой сферы. По его данным, в 2016 году с более 11 тыс. отделений только 20% имели компьютер, а в настоящее время уже компьютеризированы все почтовые отделения в населенных пунктах, где проживает более 2 тыс. человек.

"Сейчас проводим закупку новой ERP-системы для налаживания внутренних процессов. На очереди - новая фронт-система для автоматизации всех процессов в отделениях и работы операторов, чтобы повысить качество услуг и сократить время операций. Третьим этапом станет внедрение CRM-системы. И это означает не только полный переход "Укрпошты" на современные услуги, но и цифровизацию в том числе и самых отдаленных уголков Украины, где почтовые отделения - это единственная возможность воспользоваться логистическими, финансовыми или торговыми услугами", - добавил он.

В сообщении отмечается, что среди направлений сотрудничества в рамках меморандума - введение инструментов надежной и удобной идентификации клиентов АО "Укрпошта" через интегрированную систему электронной идентификации, повышение качества предоставления и доступности админуслуг и услуг почтовой связи, улучшение позиций Украины в рейтинге электронного участия ООН, а также развитие инновационных технологий в сфере почтовой связи.

Теги: #укрпошта #мининфраструктуры #минцифры
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