ЕК приняла к сведению решение польского регулятора о штрафе "Газпрому"

В Европейской комиссии (ЕК) приняли к сведению решение польского антимонопольного ведомства о штрафе "Газпрому" и его европейским партнерам, заявил "Интерфаксу" официальный представитель ЕК.

"Мы принимаем к сведению объявление польского ведомства по вопросам конкуренции UOKiK о своем решении относительно совместного предприятия Nordstream 2", - сказал собеседник агентству в четверг в Брюсселе.

"Позиция Комиссии по газопроводу Nordstream 2 всегда оставалась неизменной: если он будет построен, он должен работать в соответствии с международными и европейскими правилами", - добавил представитель ЕК в ответ на вопрос, будет ли заниматься Европейская комиссия решением UOKiK о наложении беспрецедентно крупного штрафа на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода, или оно полностью входит в компетенцию польских властей.

UOKiK объявило о $7,6 млрд штрафа для "Газпрома" и $61 млн - для французского Engie Energy, немецкого Uniper, австрийского OMV, голландско-британского Shell и немецкого Wintershall.

Накануне на пресс-конференции в Брюсселе исполнительному заместителю председателя ЕК Маргрете Вестагер был задан вопрос о польском штрафе "Газпрому". Она ответила, что у Еврокомиссии не было тесного взаимодействия на это счет с польским ведомством, занимающимся антимонопольным регулированием на национальном уровне.

"Этот случай новый для меня", - признала еврокомиссар, отметив, что не знает всех деталей, и согласившись, что штраф в 10% от общего оборота компании беспрецедентен, по крайней мере, за время ее работы в ЕК. "Обычно шла речь в среднем о 4-6% от общей цифры оборота", - добавила Вестагер.

"Газпром" заявил, что обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения UOKiK, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство республики Польши. "При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда", - говорится в заявлении "Газпрома".