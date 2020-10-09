Экономика

10:10 09.10.2020

ЕК приняла к сведению решение польского регулятора о штрафе "Газпрому"

2 мин читать
ЕК приняла к сведению решение польского регулятора о штрафе "Газпрому"

В Европейской комиссии (ЕК) приняли к сведению решение польского антимонопольного ведомства о штрафе "Газпрому" и его европейским партнерам, заявил "Интерфаксу" официальный представитель ЕК.

"Мы принимаем к сведению объявление польского ведомства по вопросам конкуренции UOKiK о своем решении относительно совместного предприятия Nordstream 2", - сказал собеседник агентству в четверг в Брюсселе.

"Позиция Комиссии по газопроводу Nordstream 2 всегда оставалась неизменной: если он будет построен, он должен работать в соответствии с международными и европейскими правилами", - добавил представитель ЕК в ответ на вопрос, будет ли заниматься Европейская комиссия решением UOKiK о наложении беспрецедентно крупного штрафа на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода, или оно полностью входит в компетенцию польских властей.

UOKiK объявило о $7,6 млрд штрафа для "Газпрома" и $61 млн - для французского Engie Energy, немецкого Uniper, австрийского OMV, голландско-британского Shell и немецкого Wintershall.

Накануне на пресс-конференции в Брюсселе исполнительному заместителю председателя ЕК Маргрете Вестагер был задан вопрос о польском штрафе "Газпрому". Она ответила, что у Еврокомиссии не было тесного взаимодействия на это счет с польским ведомством, занимающимся антимонопольным регулированием на национальном уровне.

"Этот случай новый для меня", - признала еврокомиссар, отметив, что не знает всех деталей, и согласившись, что штраф в 10% от общего оборота компании беспрецедентен, по крайней мере, за время ее работы в ЕК. "Обычно шла речь в среднем о 4-6% от общей цифры оборота", - добавила Вестагер.

"Газпром" заявил, что обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения UOKiK, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство республики Польши. "При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда", - говорится в заявлении "Газпрома".

Теги: #северный_поток_2 #еврокомиссия #газпром #штраф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:17 09.10.2020
Bloomberg: Газпрому предстоит долгий процесс обжалования штрафа в $7,6 млрд в политизированных польских судах

Bloomberg: Газпрому предстоит долгий процесс обжалования штрафа в $7,6 млрд в политизированных польских судах

11:39 07.10.2020
UOKiK наложил на Газпром штраф в $7,6 млрд и $61 млн на 5 компаний, финансирующих "Северный поток 2", обязал прекратить контракты

UOKiK наложил на Газпром штраф в $7,6 млрд и $61 млн на 5 компаний, финансирующих "Северный поток 2", обязал прекратить контракты

10:17 07.10.2020
Польша угрожает Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

Польша угрожает Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

09:05 07.10.2020
Болгария затянула стройку продолжения "Турецкого потока" минимум на полгода, признает Газпром

Болгария затянула стройку продолжения "Турецкого потока" минимум на полгода, признает Газпром

14:33 01.10.2020
Дания разрешила эксплуатацию Nord Stream 2 на своем континентальном шельфе

Дания разрешила эксплуатацию Nord Stream 2 на своем континентальном шельфе

15:26 29.09.2020
Премьер Венгрии требует отставки зампреда Еврокомиссии Юровой за критику в свой адрес

Премьер Венгрии требует отставки зампреда Еврокомиссии Юровой за критику в свой адрес

04:35 25.09.2020
JPMorgan может заплатить рекордные $1 млрд за манипуляции трейдеров на рынках

JPMorgan может заплатить рекордные $1 млрд за манипуляции трейдеров на рынках

19:51 21.09.2020
"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита в октябре – "Нафтогаз"

"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита в октябре – "Нафтогаз"

09:43 18.09.2020
"Северный поток 2" будет достроен, он нужен и обеспечит конкурентоспособные поставки газа в ЕС - Новак

"Северный поток 2" будет достроен, он нужен и обеспечит конкурентоспособные поставки газа в ЕС - Новак

12:32 16.09.2020
Германия предложила США миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций против "Северного потока 2"

Германия предложила США миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций против "Северного потока 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На КЖРК разъяснили начисление зарплат с учетом падения производства за 9 мес. на 13,3%, а в сентябре в 3,5 раза к августу

Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением one voice policy Нацбанка – Глава НБУ

МВФ призывает соблюдать принципы управления Нацбанком Украины в вопросах ответственности правления

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей

Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу с учетом письма главы НБУ — Данилишин

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрпошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов в компьютеризированных отделениях

"Укрпошта", Мининфраструктуры и Минцифры будут сотрудничать для цифровой трансформации почтового оператора

Цены на нефть опускаются, но завершают неделю уверенным ростом

Доллар дешевеет в связи с ростом надежд на новый пакет стимулов в США

Решение о признании эквивалентности украинской системы сертификации семян в ЕС вступит в силу до конца 2020г

На КЖРК разъяснили начисление зарплат с учетом падения производства за 9 мес. на 13,3%, а в сентябре в 3,5 раза к августу

ЕБА опасается возобновления проверок во время карантина для агрессивного наполнения бюджета

"Нафтогаз" рассчитывает на прибыльную работу в 2021-2024гг.

"Запорожсталь" в I полугодии направила на выполнение 124 мероприятий колдоговора 200 млн грн

Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением one voice policy Нацбанка – Глава НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА