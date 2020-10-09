Экономика

10:06 09.10.2020

Цены на нефть опускаются, но завершают неделю уверенным ростом

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Цены на нефть опускаются, но завершают неделю уверенным ростом

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 КСК в пятницу составляет $43,25 за баррель, что на $0,09 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,35 (3,2%), до $43,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,14 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подорожали на $1,24 (3,1%) - до $41,19 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на максимальные с июня 11%.

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

"Приостановка значительной части добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Дельта"" является одной из ключевых причин подъема цен на нефть на этой неделе, - отметил главный аналитик CMC Markets Майкл МакКарти. - Опасения, связанные с недостаточной дисциплиной в выполнении условий соглашений странами ОПЕК, нивелируются снижением предложения на рынке из-за урагана".

Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

Теги: #нефть
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