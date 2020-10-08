На КЖРК разъяснили начисление зарплат с учетом падения производства за 9 мес. на 13,3%, а в сентябре в 3,5 раза к августу

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-сентябре текущего года снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2 млн 839,2 тыс. тонн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, в сентябре КЖРК произвел 82,2 тыс. тонн товарной руды при плане 355 тыс. тонн, тогда как в августе – 287 тыс. тонн, в июле - 376 тыс. тонн.

При этом уточняется, что план на сентябрь по добыче сырой руды составлял 423 тыс. тонн, фактически добыто 101,89 тыс. тонн.

В том числе шахта "Жовтнева" в сентябре произвела 2,2 тыс. тонн товарной руды при плане 50 тыс. тонн (фактически добыто 3,8 тыс. тонн сырой руды при плане 58 тыс. тонн), шахта "Батькивщина" – 16 тыс. тонн товарной руды при плане 90 тыс. тонн (23 тыс. тонн/111 тыс. тонн), "Гвардейская" - 36 тыс. тонн/115 тыс. тонн (41 тыс. тонн/128 тыс. тонн) и "Терновская" 28 тыс. тонн/100 тыс. тонн (34 тыс. тонн/126 тыс. тонн) соответственно.

С учетом таких показателей начисление зарплаты работникам КЖРК по итогам работы в сентябре-2020 осуществлялось согласно следующим принципам: начисление зарплаты за фактически выполненные объемы работ и фактически отработанное время осуществлялось в соответствии с действующими нормативными документами с учетом повышения тарифных ставок и окладов с 1 сентября 2020 года (согласно приказу №3850 от 10 сентября 2020 года о повышении тарифных ставок и должностных окладов на 10-25%).

При этом работникам структурных подразделений, которые в период с 3 сентября до восстановления нормальной производственной деятельности предприятия проходили табельный учет, получали наряд на выполнение работ, но не были допущены работодателем на свои рабочие места в подземных условиях из-за чрезвычайной производственной ситуации, сохранено 100% тарифной ставки установленного разряда (оклада) и осуществлено начисление согласно табелю учета использования рабочего времени за соответствующие даты и рабочие смены.

Вместе с тем работникам структурных подразделений, которые после выполнения сменного наряда в период времени с 3 сентября-2020 до восстановления нормальной производственной деятельности предприятия не выезжали на дневную поверхность и не проходили табельный учет, не получали наряда на выполнение работ в последующие смены их фактического пребывания в шахте, в книгу нарядов не написаны, а потому не допускались к выполнению работ - общее время безосновательного и самовольного пребывания в руддворах шахт не учтено и не оплачено.

"В сентябре 2020 года не выполнен ни один из производственных показателей, что значительным образом повлияло на размер премирования (отсутствие премии за выполнение производственных показателей в этом месяце) и в целом привело к значительному снижению уровня зарплаты в сентябре", - констатируется в пресс-релизе.

Также напоминается, что приказом №4012 от 30 сентября-2020 работникам КЖРК с 1 октября повышены тарифные ставки и должностные оклады на 10%.

При этом приводятся показатели зарплаты работникам до и после их повышения. Так, по данным предприятия, в частности, в августе средняя зарплата проходчиков по предприятию составила 28,242 тыс. грн, в сентябре – 18,878 тыс. грн, расчетная зарплата после повышения при условии выполнения производственного задания в сентябре - 33,655 тыс. грн, в октябре – 37,021 тыс. грн.

У горняков очистных забоев – 21,356 тыс. грн, 17,798 тыс. грн, 23,505 тыс. грн и 25,856 тыс. грн, у машинистов буровых установок – 19,307 тыс. грн, 18,951 тыс. грн, 26,333 тыс. грн и 28,966 тыс. грн соответственно.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации. По данным предприятия, в частности, в августе средняя зарплата проходчиков составила по шахтам "Терновская", "Гвардейская", "Жовтнева", "Батькивщина" – 26059 грн, 29004 грн, 20527 грн и 27489 грн соответственно, у горняков очистных забоев – 21907 грн, 21394 грн, 20504 грн и 21047 грн, у машинистов буровых установок – 21343 грн, 20845 грн, 18600 грн и 15104 грн.

Администрация КЖРК с 1 сентября повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%. В то же время протестующие горняки требовали повышения зарплаты на 30%. В свою очередь администрация КЖРК заявила о вынужденной остановке предприятия из-за блокировки производственных мощностей протестующими. При этом правление сообщило о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства. В результате из 414 протестующих четырех шахт только 21 чел. остаются в шахте "Жовтнева".

"В ходе переговоров был достигнут определенный компромисс, в результате работники шахт "Терновская", "Гвардейская" и "Батькивщина", которые находились в подземных условиях, выехали на поверхность. Сейчас шахты приступили к выполнению производственных заданий. Обращаемся к работникам "Жовтневой", которые еще остаются под землей, вернуться к конструктивному диалогу и возобновить штатную работу шахты", - призывает администрация предприятия, напоминая, что с 1 октября работникам поднята зарплата еще на 10%.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".