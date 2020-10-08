Экономика

16:26 08.10.2020

"Нафтогаз" рассчитывает на прибыльную работу в 2021-2024гг.

2 мин читать
"Нафтогаз" рассчитывает на прибыльную работу в 2021-2024гг.

НАК "Нафтогаз Украины" планирует получение прибыли по итогам деятельности в 2021-2024 годах, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Ранее Министерство финансов Украины обнародовало отчет о фискальных рисках и их влиянии на госбюджет, в котором спрогнозировало, что при базовом сценарии "Нафтогаз" в 2020 году получит убытки на сумму 4,3 млрд грн, в 2021-м – 7,5 млрд грн, в 2022-м – 5,5 млрд грн, в 2023-м – 4,4 млрд грн. По оптимистическому сценарию на 2020-2023 годы Минфин также ожидает от "Нафтогаза" исключительно убыточную деятельность.

Вместе с тем в НАК отмечают, что проект финансового плана предполагает прибыльную деятельность в 2021-2024 годы. В то же время сейчас идет процесс обновления прогнозов на 2021-2025 гг.

"Как и любая другая компания, "Нафтогаз" должен учитывать влияние пандемии на нашу работу, рынки, на которых мы работаем, и на наших клиентов. Есть несколько важных факторов, которые могут повлиять на результаты, но находятся вне контроля компании. В том числе это влияние пандемии на спрос на энергоносители в Украине и в мире, суровость и продолжительность карантина, разрешение проблемы накопленных долгов участников рынка, платежная дисциплина и т.п.", - отметили в пресс-службе.

"Мы внимательно следим за украинским и мировыми статистическими данными, рекомендациями ведущих аналитиков и законодательными инициативами при подготовке и корректировке наших действий. Так, несмотря на рыночную ситуацию, в первом полугодии мы инициировали пересмотр капитальных и других расходов для сокращения расходов и повышения эффективности", - резюмировали в НАК.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток 11,541 млрд грн против 24,704 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Доход снизился на 21% (на 19,063 млрд грн) – до 71,928 млрд грн.

По итогам второго квартала 2020 года убыток "Нафтогаза" составил 14,721 млрд грн против 4,127 млрд грн чистой прибыли за апрель-июнь-2019. Доход составил 27,114 млрд грн, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (21,844 млрд грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 07.10.2020
Число крайне бедных людей вырастет на 150 млн в 2020-21 гг. из-за COVID-19 – ВБ

Число крайне бедных людей вырастет на 150 млн в 2020-21 гг. из-за COVID-19 – ВБ

10:20 07.10.2020
Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5,5% с восстановлением всего 1,5% в 2021г

Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5,5% с восстановлением всего 1,5% в 2021г

10:04 07.10.2020
Оснований для переноса местных выборов в Украине нет - Разумков

Оснований для переноса местных выборов в Украине нет - Разумков

19:25 06.10.2020
Глава ФРС предупредил о рисках слабого восстановления экономики США без новых стимулов

Глава ФРС предупредил о рисках слабого восстановления экономики США без новых стимулов

12:11 06.10.2020
В среду в большинстве областей Украины пройдут дожди

В среду в большинстве областей Украины пройдут дожди

18:31 05.10.2020
"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через отделения ПУМБ в 8 областях

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через отделения ПУМБ в 8 областях

12:33 05.10.2020
"Нафтогаз" может начать экспорт газа в ЕС

"Нафтогаз" может начать экспорт газа в ЕС

15:39 04.10.2020
В ближайшие дни в Украине будет тепло и в основном сухо

В ближайшие дни в Украине будет тепло и в основном сухо

09:48 04.10.2020
Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19

Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19

11:50 03.10.2020
Небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни лишь в западных областях Украины

Небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни лишь в западных областях Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением one voice policy Нацбанка – Глава НБУ

МВФ призывает соблюдать принципы управления Нацбанком Украины в вопросах ответственности правления

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей

Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу с учетом письма главы НБУ — Данилишин

Цены на хлеб к концу 2020г вырастут на 10-15% - Всеукраинская ассоциация пекарей

ПОСЛЕДНЕЕ

"Запорожсталь" в I полугодии направила на выполнение 124 мероприятий колдоговора 200 млн грн

Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением one voice policy Нацбанка – Глава НБУ

МВФ призывает соблюдать принципы управления Нацбанком Украины в вопросах ответственности правления

В МОН заявили, что постановление правительства Гройсмана о росте зарплат учителей популистское, не было подкреплено средствами в бюджете

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей

Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу с учетом письма главы НБУ — Данилишин

Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США

Производители потребительских товаров ищут способы заменить пластиковую упаковку на бумажную

ЕБРР и Украина подписали меморандум об укреплении корпоративного управления, обязующий "Укравтодор" провести антикоррупционную реформу

Всемирный банк поможет обмену опытом Украины и Польши в трансформации угольных регионов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА