"Нафтогаз" рассчитывает на прибыльную работу в 2021-2024гг.

НАК "Нафтогаз Украины" планирует получение прибыли по итогам деятельности в 2021-2024 годах, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Ранее Министерство финансов Украины обнародовало отчет о фискальных рисках и их влиянии на госбюджет, в котором спрогнозировало, что при базовом сценарии "Нафтогаз" в 2020 году получит убытки на сумму 4,3 млрд грн, в 2021-м – 7,5 млрд грн, в 2022-м – 5,5 млрд грн, в 2023-м – 4,4 млрд грн. По оптимистическому сценарию на 2020-2023 годы Минфин также ожидает от "Нафтогаза" исключительно убыточную деятельность.

Вместе с тем в НАК отмечают, что проект финансового плана предполагает прибыльную деятельность в 2021-2024 годы. В то же время сейчас идет процесс обновления прогнозов на 2021-2025 гг.

"Как и любая другая компания, "Нафтогаз" должен учитывать влияние пандемии на нашу работу, рынки, на которых мы работаем, и на наших клиентов. Есть несколько важных факторов, которые могут повлиять на результаты, но находятся вне контроля компании. В том числе это влияние пандемии на спрос на энергоносители в Украине и в мире, суровость и продолжительность карантина, разрешение проблемы накопленных долгов участников рынка, платежная дисциплина и т.п.", - отметили в пресс-службе.

"Мы внимательно следим за украинским и мировыми статистическими данными, рекомендациями ведущих аналитиков и законодательными инициативами при подготовке и корректировке наших действий. Так, несмотря на рыночную ситуацию, в первом полугодии мы инициировали пересмотр капитальных и других расходов для сокращения расходов и повышения эффективности", - резюмировали в НАК.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток 11,541 млрд грн против 24,704 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Доход снизился на 21% (на 19,063 млрд грн) – до 71,928 млрд грн.

По итогам второго квартала 2020 года убыток "Нафтогаза" составил 14,721 млрд грн против 4,127 млрд грн чистой прибыли за апрель-июнь-2019. Доход составил 27,114 млрд грн, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (21,844 млрд грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.