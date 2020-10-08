Экономика

13:09 08.10.2020

"Запорожсталь" в I полугодии направила на выполнение 124 мероприятий колдоговора 200 млн грн

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"Запорожсталь" в I полугодии направила на выполнение 124 мероприятий колдоговора 200 млн грн

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в январе-июне текущего года направил на выполнение 124 мероприятия коллективного договора около 200 млн грн, сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе компании по результатам конференции трудового коллектива, утвердившей результаты выполнения колдоговора за шесть месяцев 2020г.

"Мы видим, что администрация комбината четко выполняет все договоренности с профсоюзом, закрепленные в колдоговоре. На "Запорожстали" одна из самых высоких средних зарплат в горно-металлургической отрасли - порядка 23 тыс. грн, которая выплачивалась своевременно и в полном объеме". – констатировал председатель профкома комбината Леонид Анисимов на конференции.

При этом отмечается, что на комбинате действуют проекты дополнительной мотивации и премирования коллектива. В первом полугодии премиальный фонд системы подачи предложений, поощряющий внедрение рационализаторских идей на производстве, составил около 730 тыс. грн. Кроме того, комбинат сохранил без изменений выплаты зарплат и премий сотрудникам, которые были выведены на удаленный режим работы в связи с ужесточением карантинных защитных мер.

"Как ответственный работодатель, администрация выполняет свои обязанности по колдоговору благодаря коллективу и стабильной работе предприятия, несмотря на все сложности первого полугодия этого года, связанные с пандемией и экономическим кризисом", - подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

На предприятии действует гибкая система медицинского страхования и обслуживания, абсолютно бесплатная для сотрудников. В 2020 году комбинат расширил корпоративную программу добровольного медицинского страхования (ДМС) для сотрудников, инфицированных COVID-19: предприятие компенсирует расходы на диагностику и лечение коронавирусной болезни. На финансирование опции ДМС "Запорожсталь" направил около 7,5 млн грн.

В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и приостановкой работы оздоровительных центров предприятия, комбинат обеспечил выплату компенсаций летнего отдыха. В общей сложности сотрудникам, которые планировали летний отдых в здравницах комбината, было выплачено около 2,7 млн грн.

"Запорожсталь" также поддерживает своих ветеранов труда - за первое полугодие на бесплатное страхование и оказание материальной помощи, а также на организацию мероприятий Совета ветеранов выделено 7,3 млн грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #запорожсталь
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