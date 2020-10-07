Экономика

19:10 07.10.2020

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей

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НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко не вносил представление в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка в среду.

"По закону (о НБУ – ИФ), заместители главы НБУ назначаются на должности и освобождаются от должностей Советом НБУ по представлению главы НБУ. Сообщаем, что глава НБУ не делал представления Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей", – указано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, в настоящее время вакантной должности заместителя главы НБУ нет – все пять заместителей определены.

"Все заместители главы НБУ работают в обычном режиме и выполняют возложенные на них обязанности", – добавили в пресс-службе.

Как сообщалось со ссылкой на декларацию на сайте НАПК, экс-директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ (с марта по октябрь 2016 года) Александр Завадецкий претендует на должность замглавы центробанка.

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы – Дмитрию Сологубу.

Как сказал агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений.

Ранее, 1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Вместо него 16 июня Верховная Рада назначила экс-главу государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.

На внеочередных заседаниях 22 июля, 3 и 26 августа соответственно Совет НБУ прекратил полномочия заместителей главы центробанка Олега Чурия (ввиду истечения срока полномочий), Сергея Холода и Романа Борисенко (оба подали заявления об увольнении по собственному желанию).

Вместо них были назначены экс-замминистра финансов Юрий Гелетий, экс-директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан и экс-руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса ПриватБанка Ярослав Матузка, кандидатуры которых подал новый глава НБУ Шевченко.

Из команды Смолия в составе правления Нацбанка на сегодня остались только Сологуб и Рожкова.

Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин советовал Шевченко "определиться с членами правления бывших глав НБУ".

Теги: #нбу #кадры #правление
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