Производители потребительских товаров ищут способы заменить пластиковую упаковку на бумажную

Компании-производители потребительских товаров все чаще заменяют пластик бумажной упаковкой, но при этом сталкиваются с трудностями в попытке защитить продукты от плесени и влажности.

Сокращение пластиковых отходов представляет собой серьезную проблему для производителей продуктов питания, напитков, чистящих спреев и средств личной гигиены, поскольку они сталкиваются с нормативными требованиями и пристальным вниманием со стороны потребителей. В ответ на это такие компании, как Nestle и Unilever, переходят на бумажную упаковку в качестве альтернативы трудно перерабатываемому пластику.

Руководители компаний говорят, что выбирают бумагу, потому что она производится из биомассы - возобновляемого источника - и ее легко переработать, в то время как потребители не путаются, в какой контейнер ее выбрасывать. Бумага и картон все чаще заменяют пластиковые соломинки, пакеты, лотки для фруктов и целлофан для упаковки бутылок.

По прогнозам, эта тенденция будет расти, особенно в Европе, где вводится новые нормативы для ограничения пластиковых отходов, в том числе налог в Великобритании на пластиковые пакеты. По оценкам швейцарского финансового холдинга UBS, бумажная упаковка может занять 11% рынка пластиковой упаковки в Европе - стоимостью около $9,4 млрд. - в период между 2021 и 2031 годами в таких секторах, как продукты питания, напитки и средства личной гигиены. В мировом масштабе за этот промежуток времени бумага может занять долю рынка стоимостью $38,7 млрд.

Между тем у бумаги есть серьезные недостатки. Она не обладает защитными свойствами, которые сохраняют продукты питания свежими, то есть она не способна заменить самый трудно перерабатываемый пластик, используемый для упаковки чипсов, детского питания и некоторых других товаров.

"Пластик очень удобен. Он водостойкий, жиростойкий, легко запечатывается, - заявил Патрик Линднер, руководитель отдела инноваций в американской упаковочной компании WestRock со штаб-квартирой в Атланте, которого цитирует газета The Wall Street Journal. - Придать бумаге характеристики пластика - это огромная технологическая задача".

Одна из технологий, которую сейчас развивают - использование бумаги с полиэтиленовым покрытием, чтобы сделать ее устойчивой к кислороду, жидкостям, влажности и жирам. Однако придание бумаге свойств пластика может затруднить ее переработку.

Компания Nestle, крупнейший в мире производитель упакованных продуктов питания, начала использовать бумагу с полиэтиленовым покрытием вместо той, что сочетала в составе пластик и алюминий, для батончиков Yes! и какао-порошка Nesquik. Это покрытие, хоть и пластиковое, растворяется в процессе переработки, говорит глава института Nestle по упаковке Герхард Нидеррейтер.

Однако она все еще использует многослойную упаковку, содержащую пластик, для таких продуктов, как растворимый кофе или детское питание, хранение которых является более сложным процессом. Nestle пока не нашла такую технологию, которая обеспечивала бы достаточную защиту от кислорода и влаги и не допускала бы потерю питательных веществ.

В прошлом году нидерландская Unilever начала продавать товары своей марки Carte d'Or в бумажной упаковке с покрытием из кукурузного крахмала, чтобы сохранить мороженое в условиях холода и влаги. Эту картонную упаковку можно перерабатывать на целлюлозно-бумажных комбинатах и компостировать на предприятиях, утверждает компания.

Между тем пока эти преобразования ограничиваются отдельными позициями и лишь некоторыми странами.

Руководители компаний заявляют, что срок годности и климат являются большими препятствиями для более широкого использования бумаги. Так, относительно умеренная влажность и температуры в Европе более благоприятны для бумажной упаковки, чем в некоторых районах Азии и Африки, говорит Нидеррейтер.

В свою очередь, производители пластика утверждают, что бумага представляет собой угрозу для окружающей среды, и ее производство требует больше ресурсов. Проблема обезлесения, которая остается поводом для беспокойства, может усугубиться, если производители будут использовать бумагу в промышленных масштабах.

Одна из альтернатив полиэтиленовому покрытию - легко снимаемые пластиковые вкладыши. Ирландская компания Smurfit Kappa Group, разработавшая этот вид упаковки, утверждает, что использование полиэтиленового покрытия может привести к росту объема отходов.