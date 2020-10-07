Минцифры и Институт когнитивного моделирования начали сотрудничество в сфере диджитализации

Министерство цифровой трансформации Украины и Институт когнитивного моделирования заключили меморандум о сотрудничестве в направлениях цифровизации, инноваций, развития цифровой экономики и стратегии создания цифровой государства.

Как отмечается в сообщении на сайте министерства, команда института будет работать над стратегическими процессами и построением успешного бренда Минцифры в Украине и мире.

"Институт когнитивного моделирования и Минцифры сконцентрируют свои усилия на создании стратегии продвижения идей цифровой трансформации, их популяризации, поддержке достижений в сфере диджитализации и формировании цифрового государства", - подчеркивается в сообщении.

Стороны также будут сотрудничать в организации всеукраинских событий, участии в международных мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа Украины в мире, в привлечении международных партнеров, развитии е-бизнеса в Украине, а также в ускорении "диджитал-прорыва" государства.

"Мы уже сделали мощный прорыв в сфере государственных услуг, экономим время и средства украинцев при оформлении документов, убираем очереди, бюрократические процессы и коррупционные схемы. Для того чтобы цифровая трансформация Украины происходила более эффективно, а продукты и услуги министерства были хорошо узнаваемыми и понятными для людей, нужна коммуникация на стратегическом уровне", - констатировал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.