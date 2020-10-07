Экономика

13:51 07.10.2020

Украина с 2021г введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС - консультант ФАО ООН

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Украина с 2021г введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС - консультант ФАО ООН

Нулевая пошлина на ввоз вина из ЕС будет введена с 2021 года согласно обязательств Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после подписания экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), международный консультант ФАО ООН Екатерина Зверева.

"С 2021 года будет введена нулевая пошлина на ввоз вина в Украину (из стран Европейского Союза – ИФ). При этом на сегодня сложилась не лучшая ситуация на винодельческом рынке - импорт вина в Украину увеличился на 25-30% по сравнению с прошлым годом", - написала она в колонке агентству "Интерфакс-Украина".

Со ссылкой на данные Госстата Зверева сообщила, что в 2019 году Украина экспортировала вина на $11,9 млн. При этом крупнейшим внешним рынком для украинских виноделов стал Казахстан, куда было поставлено продукции на $1,3 млн. Кроме того, одним из крупнейших рынков остается Германия, куда было экспортировано вина на $1 млн.

В то же время, по словам директор по развитию УПОА, импорт вина в прошлом году составил $146,7 млн.

Кроме того, в первом полугодии текущего года, по данным Гостаможслужбы, Украина экспортировала вина на $6,1 млн. При этом импорт составил $67,9 млн, уточнила эксперт.

"По данным статистики мы можем увидеть, что в денежном выражении экспорт ниже импорта в 11 раз. Традиционно крупнейшим поставщиком вина в Украину является Италия. За шесть месяцев этого года Украина завезла итальянского вина на $20,7 млн. Второе место в списке принадлежит Франции ($10,5 млн), третье - Германии ($9,9 млн). Из других стран Украина импортировала вина на $26,7 млн", - отметила международный консультант ФАО ООН.

Она обратила внимание, что импорт глобально растет, однако Украина не может обеспечить эффективной поддержки отрасли так, как это делается в ЕС.

"Например, возьмем Испанию - одного из ведущих игроков мирового рынка вина. Местные виноградари получают от государства 50% возврата инвестиций в закладки виноградников. И это довольно существенная помощь виноделам уже на начальном этапе, ведь такие инвестиции являются длинными по срокам окупаемости. Другой пример стран, о котором говорят украинские виноделы - это Франция. В прошлом году на финансирование винодельческой отрасли здесь выделялось до EUR8 млрд", - указала Зверева.

Украинские виноделы и профильные ассоциации, как заметила международный консультант ФАО ООН, говорят, что конкурировать с теми, у кого в бутылке до 70% дотаций, невозможно.

"Поэтому наши виноградники на сегодня вырубаются, и ситуация для виноделов не слишком благоприятна. Важно и то, что на старте винодельческого бизнеса в странах ЕС предпринимателям или предоставляют льготный налоговый режим, или вообще вводят "налоговые каникулы" - все это делается с целью развития их дела. Этот опыт стоило бы взять во внимание и Украине, и это касается не только винодельческой отрасли", - добавила она.

Теги: #ес #виноград #украина #пошлина
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