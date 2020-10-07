Экономика

13:51 07.10.2020

Цены на хлеб к концу 2020г вырастут на 10-15% - Всеукраинская ассоциация пекарей

2 мин читать
Цены на хлеб к концу 2020г вырастут на 10-15% - Всеукраинская ассоциация пекарей

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) прогнозирует подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца нынешнего года на 10-15%.

Согласно пресс-релизу ассоциации в среду, факторы, влияющие на повышение цен, действительно существуют. В первую очередь к подорожанию хлеба приведет рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также девальвация гривни почти на 20% с начала 2020 года и рост минимальной заработной платы, уровень которой регулируется правительством.

"В целом в таких условиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%. Однако мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15%, цены не вырастут. Как минимум, мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса", - цитируется вице-президент ВАП Юрий Дученко.

По его словам, с начала года стоимость пшеницы (50% себестоимости хлеба) выросла на 40%, и только за сентябрь - на 25%. Кроме того, существенно повысились цены на сахар (чему, по мнению Дученко, нет экономического обоснования), на подсолнечное масло, логистические услуги, энергоносители. Компании также существенно нарастили расходы на меры предосторожности, связанные с COVID-19.

Как сообщалось, ВАП обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать возможный монопольный сговор на рынке сахара, а также поднимала вопрос упразднения заградительных пошлин на импорт отдельных видов сахара из-за рубежа.

Теги: #хлеб #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:36 01.10.2020
Подорожание сырья и девальвация гривни приведут к повышению цен на хлеб - Ассоциация пекарей

Подорожание сырья и девальвация гривни приведут к повышению цен на хлеб - Ассоциация пекарей

19:18 28.09.2020
Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

18:36 15.09.2020
Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель

Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель

11:26 08.09.2020
Цены на арбузы в Украине достигли своего минимума – УПОА

Цены на арбузы в Украине достигли своего минимума – УПОА

20:07 01.09.2020
Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн – исследование

Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн – исследование

18:41 27.08.2020
Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $44,64 за баррель

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $44,64 за баррель

11:17 27.08.2020
Цены на куб газа для населения в августе колебались от 2,67 грн до 4,7 грн – исследование

Цены на куб газа для населения в августе колебались от 2,67 грн до 4,7 грн – исследование

10:44 27.08.2020
ГПК "Нафтогаз" увеличит цену продажи газа бытовым потребителям в сентябре на 45%, до 4,7 грн/куб. м

ГПК "Нафтогаз" увеличит цену продажи газа бытовым потребителям в сентябре на 45%, до 4,7 грн/куб. м

18:40 03.08.2020
Нефть начала дорожать на новостях о препарате для профилактики коронавируса, Brent - $43,76 за баррель

Нефть начала дорожать на новостях о препарате для профилактики коронавируса, Brent - $43,76 за баррель

13:03 03.08.2020
Цены на арбузы в Украине в 3 раза выше прошлогодних

Цены на арбузы в Украине в 3 раза выше прошлогодних

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк Украины будет вводить норматив NSFR постепенно с I кв.-2021

НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу э/э на декабрь на 30%, ждет предложений по его оптимизации

UOKiK наложил на Газпром штраф в $7,6 млрд и $61 млн на 5 компаний, финансирующих "Северный поток 2", обязал прекратить контракты

Международные резервы Украины в сентябре упали на 8,7% - до $26,5 млрд из-за выплат по госдолгу и интервенций - Нацбанк

Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5,5% с восстановлением всего 1,5% в 2021г

ПОСЛЕДНЕЕ

Минцифры и Институт когнитивного моделирования начали сотрудничество в сфере диджитализации

Бизнес продолжает жаловаться на задержки таможенного оформления грузов - ЕБА

Украина с 2021г введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС - консультант ФАО ООН

НБУ определится со сроками активации буферов капитала в I кв.-2021

KIVI планирует создать собственную систему для smart-TV в сотрудничестве с Google

Нацбанк Украины будет вводить норматив NSFR постепенно с I кв.-2021

"Укрпошта" запустила услугу факторинга для своих тендеров на ProZorro через "Факторинг Хаб"

Tesla ведет переговоры с BHP о поставках никеля - СМИ

НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу э/э на декабрь на 30%, ждет предложений по его оптимизации

UOKiK наложил на Газпром штраф в $7,6 млрд и $61 млн на 5 компаний, финансирующих "Северный поток 2", обязал прекратить контракты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА