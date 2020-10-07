НБУ определится со сроками активации буферов капитала в I кв.-2021

Национальный банк Украины (НБУ) в период с четвертого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года планирует определить сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности, сообщается на сайте центробанка в среду.

Согласно сообщению, введение требований по формированию этих буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за коронакризиса, что позволило банкам создать запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования экономики.

Уточняется, что Нацбанк, как и большинство центробанков мира, пока не определился с графиком активации этих буферов.

"Этот вопрос будет предметом обсуждения на заседаниях комитета по финансовой стабильности", – добавил центробанк.

Согласно предыдущим планам правления НБУ, к началу 2020 года банки должны были сформировать первую часть буфера консервации капитала на уровне 0,625% и довести этот показатель до 2,5% в течение последующих трех лет.

В свою очередь системно важные банки к концу 2020 года должны были сформировать буфер системной важности для частичного ослабления беспокойства регулятора относительно финансовой устойчивости госбанков и снижения рисков капитала для сектора в целом.