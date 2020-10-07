Экономика

12:14 07.10.2020

"Укрпошта" запустила услугу факторинга для своих тендеров на ProZorro через "Факторинг Хаб"

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"Укрпошта" запустила услугу факторинга для своих тендеров на ProZorro через "Факторинг Хаб"

АО "Укрпошта" открыла возможность пользования услугами факторинга во всех своих тендерах на поставку товаров, чтобы увеличить количество участников закупок.

Как отмечается в сообщении компании в среду, такая возможность открыта через онлайн-платформу "Факторинг Хаб" для участников, участвующих в закупках через онлайн-систему государственных торгов ProZorro.

"Укрпошта" в рамках пилотного проекта уже провела закупку кассовой ленты стоимостью более 3 млн грн, поставщик которой подписал с банком договор факторинга.

"Прошли все шаги по закупке, где поставщик воспользовался факторингом от объявления процедуры и заключения договора, до поставки и полного расчета. Все стороны вовремя выполнили свои обязательства - после получения продукции и проверки ее качества "Укрпошта" предоставила информацию банку, который сразу перевел средства поставщику. "Укрпошта" сделала оплату через 30 дней после поставки на банковский счет поставщика. По результатам этого пилота мы внесли некоторые корректировки в наши процессы и открыли возможность для факторинга широком рынке", - подчеркивают в компании.

В пресс-релизе сообщается, что "Укрпошта" планирует таким образом увеличить количество участников своих тендеров, поскольку факторинг устраняет препятствия, из-за которых поставщики часто отказывались идти на торги: долгий срок оплаты и дефицит оборотных средств.

"Для удобства участников "Укрпошта" внесла изменения в свой стандартный договор, открыла лимиты в банке и согласовала с ним процедуру обмена документами. Мы видим, что уже сейчас к онлайн-платформе присоединяются новые банки, заказчики и поставщики. Этот инструмент выгоден для всех сторон", - отметил заместитель генерального директора "Укрпошты" по закупкам Александр Наход.

В компании подчеркнули, что доступ к онлайн-платформе "Факторинг Хаб" является бесплатным для участников и заказчиков. По условиям факторинга поставщик получает оплату за товар в течение нескольких дней, после чего заказчик рассчитывается с банком в определенный в договоре купли-продажи срок.

Онлайн-платформа "Факторинг Хаба создана по инициативе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, ГП "Прозорро" и совместными усилиями Команды поддержки реформ (Reform Support Team, RST), Офиса развития МСП (финансируются при поддержке ЕС), а также команды волонтеров-разработчиков.

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" через грантополучателя - общественную организацию "Редька" поддерживает дальнейшую разработку и продвижение онлайн-платформы и тем самым способствует развитию и улучшению бизнес-среды для малых и средних предприятий Украины.

Теги: #укрпошта #prozorro #тендеры
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