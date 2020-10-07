Экономика

11:39 07.10.2020

UOKiK наложил на Газпром штраф в $7,6 млрд и $61 млн на 5 компаний, финансирующих "Северный поток 2", обязал прекратить контракты

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UOKiK наложил на Газпром штраф в $7,6 млрд и $61 млн на 5 компаний, финансирующих "Северный поток 2", обязал прекратить контракты

Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", максимальные штрафы - в $7,6 млрд и $61 млн соответственно, за строительство газопровода без его согласия.

Как говорится в твиттере регулятора, он также издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода "Северный поток 2".

Теги: #газпром #северный_поток_2 #польша #штраф
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