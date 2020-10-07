Экономика

10:57 07.10.2020

"Новая пошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов

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"Новая пошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов

Логистическая компания "Нова Пошта" с 5 октября 2020 года начала принимать электронные документы приложения "Дия" для идентификации и верификации личности при оказании услуг.

"Это означает, что теперь клиенты компании, которые получают посылки, грузы и денежные переводы в отделении, на просьбу оператора предъявить документы, удостоверяющие личность, могут предоставить вместо бумажных электронные версии паспорта гражданина Украины (ID-карты), загранпаспорта или водительские права с мобильного приложения "Дия" версии 2.0 и выше", - сообщила компания.

Кроме того, с помощью приложения "Дия" клиенты "Новой Пошты" смогут пройти процедуру верификации при осуществлении финансовых операций на сумму от 5 тыс. грн, как того требует законодательство о финмониторинге, согласно которому оператор отделения раз в год обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему.

"ИТ-команда группы компаний "Нова Пошта" провела совместную работу с Министерством цифровой трансформации. Мы стали одними из первых, кто протестировал новую версию приложения, которая позволяет считывать документы с помощью сканера оператора. Благодаря совместным усилиям мы получили техническую возможность принимать электронные документы из приложения "Дия"- подчеркнул СЕО "Нова Пошта" Александр Бульба, которого цитирует пресс-служба компании.

Теги: #нова_пошта #документы #дия
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